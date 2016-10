Waldschlößchenbrücke ohne Licht 50 Brückenstrahler fallen aus: Noch nie waren es so viele Leuchten auf einmal.

Düster sieht es derzeit auf diesem Stück der Waldschlößchenbrücke aus. Auf knapp 50 Metern strahlt keine Leuchte. © SZ/Peter Hilbert

Die Waldschlößchenbrücke hat eine besondere Technik. Vor allem Fußgängern und Radfahrern sollen 1 322 Lichtleisten heimleuchten, was sie in der Regel ganz kräftig tun. So beschweren sich immer wieder Passanten über die grellen Strahler. Die etwa knapp einen Meter langen LED-Leuchten sind in den Handläufen montiert. Verabschiedet haben sich schon viele. Aber seit Tagen bleibt es auf der westlichen Brückenseite auf einem knapp 50 Meter langen Abschnitt kurz vorm Brückenbogen dunkel. Auf einen Schlag sind 50 Lichtleisten ausgefallen.

Das Straßen- und Tiefbauamt prüft derzeit noch den Fall, teilt Rathaussprecherin Diana Petters mit. Dabei hatte sich die Stadt von diesen Superleuchten so viel versprochen. Die LED-Technik sollte eigentlich sehr langlebig sein. Doch kaum waren die Lichtleisten montiert, hauchten sie nach der Brücken-Eröffnung vor drei Jahren im Dauer-Rhythmus ihr Leben aus.

Diese äußerst hochwertigen LED-Leuchten wurden speziell für die Waldschlößchenbrücke konstruiert. Denn sie waren ein Bestandteil des Kompromissvorschlags für die einst umstrittene Elbquerung, mit dem die Stadt den später aberkannten Unesco-Welterbetitel retten wollte. Statt der einst geplanten normalen Straßenlaternen wurden die Lichtleisten an den Geländer-Innenseiten geplant.

Den Auftrag für Lieferung und Montage hatte das Unternehmen Elektro Dresden-West erhalten. Dieses ließ die Leuchten bei der Firma Hess Lichttechnik herstellen, die über Standorte im badischen Villingen sowie in Löbau verfügte. Im sächsischen Werk sollten die Leuchten für die sächsische Waldschlößchenbrücke gefertigt werden, kündigte Firmenchef Christoph Hess einst an. Extra dafür baute er in Löbau ein millionenteures LED-Entwicklungs- und Produktionszentrum aus. Als es Anfang 2013 fertig war, ging die Firma pleite.

Die 1 322 Lichtleisten wurden bereits zuvor geliefert. Aber nicht aus Löbau, hatte Bernhard Mühlisch der SZ erklärt. Der Ingenieur hatte bis zur Insolvenz sechs Jahre lang im Löbauer Hess-Werk gearbeitet – und verteidigte die Ehre seines ehemaligen Betriebes. Die Leuchten kamen aus dem Betrieb im badischen Villingen. Den gibt es noch heute, da ihn der schwedische Lichthersteller Nordeon übernommen hat.

Allein in den ersten beiden Jahren nach Eröffnung der Waldschlößchenbrücke waren 200 Brückenstrahler ausgefallen. Für den Ersatz musste die Firma Elektro Dresden-West sorgen, die Hess damit beauftragte. Allerdings zeigte sich Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz optimistisch. Denn die Villinger Firma habe nach umfassender Analyse die Fehler beseitigt und die LED-Leuchten weiterentwickelt. So mussten in den ersten sieben Monaten dieses Jahres nur 22 Lichtleisten ausgetauscht werden. Das sind 1,7 Prozent der insgesamt 1 322 Stück. Und nun dieser Schlag, bei dem es düster auf der Waldschlößchenbrücke aussieht. Nächste Woche will die Stadt informieren, wie es jetzt weitergeht.

