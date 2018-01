Waldschlößchenblitzer bringt knapp drei Millionen Die Überwachungstechnik auf der Dresdner Elbbrücke lohnt sich für die Stadt. Nur Hufi fehlt.

Die meisten Autos werden geblitzt, wenn sie aus dem Tunnel kommen. © Sven Ellger

Rund 160 000 Euro musste die Stadt für die beiden Hightech-Blitzer auf der Waldschlößchenbrücke ausgeben. Die Investition zahlt sich für die Rathauskasse aus. Seit der Eröffnung im August 2013 wurden 2,8 Millionen Euro Verwarnungs- und Bußgelder eingenommen, teilt das Ordnungsamt mit. Geblitzt wurden bisher 85 069 Kraftfahrer. Der größte Teil davon (65 460) war zu schnell in Richtung Altstadt gefahren. In der Gegenrichtung wurden 19 609 Temposünder von den drei Meter hohen „Traffi-Towern“ mit ihrer ausgefeilten Sensortechnik erfasst.

Die Tendenz war in den beiden vergangenen Jahren zunehmend. Hatte das Ordnungsamt 2016 noch 18 247 Bußgeldbescheide verschickt, so waren es 2017 bereits 23 014. Der bisher schnellste Kraftfahrer wurde mit 116 km/h bei einem zulässigen Tempo 50 geblitzt. Er zahlte eine Geldbuße von 960 Euro und bekam zudem drei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Eine Idee der Stadt war das Aufstellen der Blitzer nicht. Sie fügte sich den Zwängen, die ihr das Oberverwaltungsgericht Bautzen auferlegt hatte. Zwar hob es mit dem Urteil vom November 2007 den Baustopp auf und machte somit den Weg für den Brückenbau frei. In der Brücke sahen die Richter auch keine Gefahr für die Kleine Hufeisennase. Doch um sie zu schützen, verpflichtete das Gericht die Stadt zu Nachbesserungen und legte ein nächtliches Tempolimit von 30 Stundenkilometern während der Flugsaison der nachtaktiven Fledermäuse fest. Die Begrenzung gilt im April von 19 bis 7 Uhr, zwischen Mai und Juni von 20 bis 6 Uhr, im August und September von 19 bis 6 Uhr und im Oktober von 18 bis 7 Uhr.

Fachleute gehen davon aus, dass die Fledermäuse das Dresdner Elbtal als Transferroute zwischen den Kolonien in Meißen und Pillnitz nutzen. Das nächste Winterquartier der Hufeisennase liegt über zwei Kilometer entfernt am westlichen Elbhang im Mordgrund. Zuletzt wurde dort noch ein Tier beobachtet. Die Hufeisennasen fliegen zwar im Normalfall eher unter einer Brücke hindurch. Doch falls sich mal eine verirrt, kann sie beim vorgeschriebenen Tempo 30 aufgrund ihrer extrem kurzen Reaktionszeit noch ausweichen. Eine verletzte oder getötete Hufeisennase wurde der Stadt zufolge noch nicht gesehen.

Sie haben noch nie eine Kleine Hufeisennase gesehen? Dann haben Sie in diesem Video Gelegenheit dazu:





