Waldkindergarten verschiebt Start Noch sind nicht alle Anträge für das Projekt gestellt. Ende April gibt es einen Waldspieltag zum Schnuppern.

Ein Waldspieltag zum Schnuppern: Die Eröffnung eines Waldkindergartens ist für den Sommer 2018 vorgesehen. © Symbolbild/dpa

Eigentlich wollte der Verein Waldkinder Pirna bereits in diesem Sommer den geplanten Waldkindergarten eröffnen. Doch der Zeitplan ist nicht realistisch, sagt Vereinsmitglied Steffi Weiß, die auch für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. „Es müssen noch einige Anträge gestellt werden“, informiert sie. Ziel ist, dass der Waldkindergarten in den Bedarfsplan der Stadt Pirna aufgenommen wird. Sonst wären die Beiträge für die Familien zu hoch.

Jetzt ist die Eröffnung des Waldkindergartens für den Sommer 2018 vorgesehen. „Das gibt uns Luft, und wir können noch intensiver für unser Projekt werben“, sagt Steffi Weiß. Denn bisher haben erst zehn Eltern mit zehn Kindern Interesse angemeldet. Das ist zu wenig, räumt die Vereinssprecherin ein. Deshalb lädt der Verein Ende April zu einem großen Waldspieltag im Lehdenholz in Pirna-Copitz ein. Dort befindet sich auch der Standort des geplanten Waldkindergartens. Das sei mit dem zuständigen Sachsenforst bereits abgeklärt, so Steffi Weiß. Spiele und Wettbewerbe stehen unter anderem auf dem Programm. „Die Aktion soll auch die Eltern und mögliche Potenziale untereinander noch mehr vernetzen“, informiert Steffi Weiß. Außerdem sind drei Pädagogen mit vor Ort, die die Kinder künftig betreuen.

Fragen zum Konzept

Die erste Informationsveranstaltung am 25. Januar in Pirna sei zwar gut besucht gewesen, dennoch stellen die Vereinsmitglieder fest, dass es Vorbehalte gegenüber einem Waldkindergarten gibt. „Wir bieten allen Interessenten an, sich mit uns in Verbindung zusetzen und sich von uns beraten zu lassen“, sagt Steffi Weiß.

Im Waldkindergarten erfahren Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren Erziehung, Bildung und Betreuung. Die Aktivitäten finden außerhalb fester Gebäude statt, meistens im Wald.

Waldspieltag am 29. April, von 15 bis 17 Uhr, Lehdenholz, Pirna. Am besten mit dem Fahrrad anfahren. Autofahrer nutzen bitte den Parkplatz Ecke Söbrigener Weg/Birkwitzer Straße. Von dort aus den Marktweg in Richtung Graupa gehen. Schilder weisen den Treffpunkt aus.

