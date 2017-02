Waldkindergarten sucht Mitstreiter Das Flurstück für den Bauwagen des besonderen Kindergartens steht jetzt fest. Der Verein will noch mehr Werbung machen.

Der Verein Waldkindergarten Sächsische Schweiz in Pirna ist einen Schritt weitergekommen. Jetzt gibt es ein Flurstück, auf dem künftig der Bauwagen der Einrichtung stehen soll.

Das berichtet Vereinsmitglied Steffi Weiß. „Es handelt sich um das von uns favorisierte Gelände südlich im Tännicht nahe dem Natursee in Copitz“, berichtet sie. Der Sachsenforst als Eigentümer habe vor Kurzem grünes Licht gegeben.

Geplant ist, dass der Waldkindergarten im Sommer eröffnet. Aber immer noch gibt es zu wenig Interessenten. „Wir haben aktuell zwölf Anmeldungen für die Jahre 2017 bis 2019. Das reicht nicht“, erklärt Weiß. Deshalb will der Verein jetzt noch einmal Werbung für die Gründung eines Waldkindergartens in Pirna machen. Unter anderem ist ein Waldspieltag geplant, sobald das erste Grün wächst.

Die Informationsveranstaltung am 25. Januar sei zwar gut besucht gewesen, dennoch stellen die Vereinsmitglieder fest, dass es Vorbehalte gegenüber einem Waldkindergarten gibt. „Wir bieten alle Interessenten an, sich mit uns in Verbindung zusetzen und sich von uns beraten zu lassen.“, sagt Weiß.

Im Waldkindergarten erfahren Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren Erziehung, Bildung und Betreuung. Die Aktivitäten finden außerhalb fester Gebäude statt, meistens im Wald.

Kontakt Verein Waldkindergarten: 0151 25350697

zur Startseite