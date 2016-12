Waldkäuze fühlen sich im Ostra-Gehege wohl Zwei Dresdner Naturfreunde spielen Zimmerservice für Wildvögel. Ein Herzensprojekt.

Gespannt öffnen die Dresdner Karl Pucks (r.) und Tim Söhner einen Waldkauz-Brutkasten. Der seltene Vogel ist im Wäldchen hinter dem Messering normalerweise nicht heimisch. © René Meinig

Tim Söhner und Karl Pucks klettern auf einer Leiter an einem Baum im Ostragehege hinauf. Doch sie müssen höher. Deshalb schwingen sich die Naturfreunde auf einen Ast und steigen vorsichtig weiter. Ihr Ziel ist ein länglicher Brutkasten für Waldkauze. Als sie diesen erreichen, folgt die Überraschung: Im Kasten finden sich Krallenspuren und Überreste von Kleintieren. „Der Kasten war wohl tatsächlich von einem Waldkauz bewohnt“, sagt Pucks erstaunt. Offenbar hat er sich hier angesiedelt. Das ist nicht alltäglich, da dieser zu den selteneren Besuchern an der Elbe zählt und dort für gewöhnlich nicht seinen Lebensraum hat. Der Waldkauz ist eine mittelgroße Eulenart und ernährt sich hauptsächlich von Mäusen und kleinen Vögeln.

Söhner und Pucks kennen sich aus dem Verein „Dresdner Angel- und Naturfreunde“. Doch sie kümmern sich nicht nur um den Fischfang. Denn seit November letzten Jahres gibt es ein neues Herzensprojekt: die Installation von Brutkästen für Wildvögel. Vor einem Jahr brachten sie die vom Verein ehrenamtlich gebauten Holzkästen am kleinen Wäldchen an der Spitze des Ostrageheges an. Nun inspizierten sie diese, um zu sehen, ob sich Vögel eingenistet haben.

Nach der Waldkauz-Brutstätte findet Karl Pucks zunächst zwei Kästen leer vor. Im dritten jedoch wurde ein Nest gebaut. Söhner erkennt das Werk eines Stares. „Die geben sich nicht besonders viel Mühe“, sagt der 40-Jährige lachend. Im nächsten Kasten ein ganz anderes Bild: Ein sehr feines Nest aus Moos, darauf liegt eine tote Kohlmeise. Pucks macht einen Witz über die Vogelgrippe, ist aber dennoch sehr vorsichtig beim Leeren und Säubern des Behälters. In einem weiteren Kasten erkennt Söhner, dass ein Sperling zugange war: „Spatzen nehmen was sie kriegen können, Haare, alte Federn, Stroh, einfach alles.“

Im letzten Brutkasten, direkt neben dem des Waldkauzes, findet Karl Pucks nur eine tote Kohlmeise. Diese wurde wohl gezielt getötet, aber sonst nicht angerührt. „Waldkäuze legen sich Vorräte an, auch gern in anderen Vogelhäusern“, erklärt der 29-Jährige. Es war also die Speisekammer des Raubvogels, die geöffnet wurde. Und die Kohlmeise diente als Vorrat.

Insgesamt sind die beiden sehr zufrieden und auch etwas überrascht, dass die Brutstätten so gut angenommen werden. Dann bringen die Naturfreunde zwei neue Kästen an, in der Hoffnung, im nächsten Jahr noch mehr Wildvögeln einen Unterschlupf bieten zu können.

zur Startseite