Waldidyll-Chef erhält Mittelstandspreis Die Jury lobt das Konzept der Burchard-Führer-Gruppe. Das findet auch im Pflegeheim Paudritzsch Anwendung.

Unternehmensgründer Burchard Führer (rechts) nahm die Ehrung in Berlin gemeinsam mit Jan Fritsche, einem der Geschäftsführer, entgegen. © Boris Löffert

Die Unternehmensgruppe Burchard Führer, die das Pflegeheim Waldidyll in Paudritzsch besitzt, ist im Rahmen einer feierlichen Gala im Berliner Maritim-Hotel mit der Ehrenplakette des „Großen Preises des Mittelstandes“ geehrt worden. Damit ist die Burchard Führer GmbH eines von nur sieben Unternehmen aus ganz Deutschland, denen diese Auszeichnung verliehen wurde. Der „Große Preis des Mittelstandes“ wird seit nunmehr 23 Jahren von der Berliner Oskar-Patzelt-Stiftung vergeben. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die innovativ sind, über starke Werte, klare Strategien und hohe Flexibilität verfügen und damit die sozial engagierte Wachstumselite des deutschen Mittelstandes repräsentieren. Für das aktuelle Wettbewerbsjahr waren insgesamt 4293 kleine und mittelständische Unternehmen nominiert.

„Diese Ehrung ist ein großartiger Erfolg für all das, was unsere Mitarbeiter Tag für Tag für die ihnen anvertrauten Menschen leisten. Unsere Unternehmensphilosophie ,kompetent, engagiert, familiär‘ ist mehr als ein Slogan, sie ist die Grundlage unseres Handelns“, sagte Unternehmensgründer Burchard Führer, der die Ehrung in Berlin gemeinsam mit Jan Fritsche, einem der Geschäftsführer, entgegennahm.

Die familiengeführte Unternehmensgruppe betreibt aktuell 38 stationäre Pflegeeinrichtungen, vier Anlagen für Betreutes Wohnen, vier Tagespflege- und zwei Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Hinzu kommen noch fünf ambulante Pflegedienste, drei Behindertenwohnheime sowie eine Beratungsstelle für ambulant Betreutes Wohnen. Insgesamt sind knapp 3200 Beschäftigte im Unternehmen tätig, davon jährlich 150 Auszubildende.

Für Heidrun Pape. die das Pflegeheim in Paudritzsch leitet, würdigt diese Auszeichnung die Arbeit, die in Paudritzsch und in den anderen Einrichtungen der Unternehmensgruppe geleistet wird. „Es macht uns stolz. Wir sehen uns in dem bestätigt, was wir tun“, sagte Pape. Vor einigen Jahren waren in das Pflegeheim Paudritzsch über zwei Millionen Euro investiert worden. Es entstanden in einem Anbau 32 moderne Pflegeplätze. „Das sind Einzelzimmer mit Sanitärzelle und Balkon“, so Pape. Zudem sei ein lichtdurchfluteter Speiseraum geschaffen worden. Die 85 Bewohner werden von 57 Mitarbeitern betreut.

In der Laudatio wurde besonders das für den Pflegesektor richtungsweisende Wohngruppenkonzept der „4. Generation“ hervorgehoben, dass die Burchard Führer GmbH an ihren Standorten etabliert hat. Im Rahmen der Bezugspflege werden jedem Bewohner eine Pflegefach- und weitere Pflegehilfskräfte persönlich zugeordnet. „Darüber hinaus sind flache Hierarchien und Eigenverantwortung für Einrichtungsleiter und Mitarbeiter genauso selbstverständlich wie eine sehr gute Qualität der Pflege“, heißt es weiter, „außerdem werden Bewohner wie auch Angehörige bei der Kommunikation mit Behörden und Pflegekassen unterstützt.“ (DA/fk)

