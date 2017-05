Waldhufen repariert seine Straßen Die Schwerpunkte sind gesetzt. Nun muss ein Planer rechnen, wie viele Straßen von dem Geld instand gesetzt werden können. Danach wird ausgeschrieben.

Die Gemeinde Waldhufen will in den nächsten Wochen beginnen, die Schäden an ihren kommunalen Straßen zu beheben. Nachdem der Gemeinderat in seiner März-Sitzung eine Prioritätenliste aufgestellt hatte, die sich an den bereits für das vergangene Jahr vorgenommenen Straßen orientiert, wurde nun der Planungsauftrag an ein Ingenieurbüro vergeben.

Das hat jetzt die Aufgabe, die fast 80 000 Euro auf die Straße zu bringen, sprich zu planen, welche Straßen grundhaft erneuert oder ausgebessert werden. Ganz oben stehen in Diehsa der Weg zur Sonne und ein Stück der Altradischer Straße, in Jänkendorf die Ullersdorfer Straße an der Sparte und ein Teilstück des Wagenweges in Nieder Seifersdorf. Sind die Straßen geplant, sollen sie ausgeschrieben werden. Der Ausbau der Kastanienallee in Diehsa verzögert sich. Wie Bürgermeister Horst Brückner informierte, sollte Ende Mai Baubeginn sein. Der verschiebt sich auf August. Grund sei, dass noch Genehmigungen fehlen. Zur Straße sollen auch die Leitungen erneuert werden. (SZ/sg)

