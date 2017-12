Waldhotel lädt in die Kirche ein Heiligabend wird es eng in den Gotteshäusern. In Schellerhau versucht man, dass ganz unkonventionell zu verhindern.

© Frank Baldauf

Altenberg. Es wiederholt sich jedes Jahr: Heiligabend kommen so viele Leute in die Kirchen, dass der Platz knapp wird. So ist es auch in Schellerhau. Um die Lage etwas zu entspannen, werden hier am 24. Dezember gleich vier Veranstaltungen stattfinden, informiert Pfarrer David Keller. Dazu gehören zwei Christvespern mit Krippenspiel am Nachmittag und die traditionelle Christnacht. Alle drei werden von der evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Altenberg-Schellerhau organisiert. Um die vierte Veranstaltung kümmert sich nicht die Kirche, sondern das Ahorn Waldhotel Altenberg in Schellerhau. Es lädt am Vormittag zum Weihnachtsliedersingen in die Kirche ein. Damit schaffe man ein zusätzliches Angebot, das sich hauptsächlich an die Hotelgäste richtet, erklärt Gerd Heinrich vom Active-Team des Hotels. Nach dem Singen lädt er die Gäste zu einer Wanderung zum Glockenspiel in Bärenfels ein. Dieses Angebot gibt es seit einigen Jahren. „Es trifft auf viel Zuspruch“, sagt Heinrich.

Pfarrer David Keller begrüßt das Engagement des Hotels. „Wir sind dankbar über das Angebot“, sagt er. Denn Heiligabend ist die Nachfrage nach Gottesdiensten groß. „Es fällt uns aber immer schwerer, das Angebot aufrecht zu erhalten“. Nicht immer könne ein Pfarrer vorn stehen. Deshalb ist er froh, dass es Laien gibt, die helfen. Einer von ihnen ist Horst Aßmus. Der Bärenfelser ist Mitglied im Kirchenvorstand und gestaltet eine Christvesper in Schellerhau. „Dass normale Gemeindeglieder in einem Gottesdienst vorn stehen und vom Jesuskind in der Krippe erzählen, ist ein starkes Signal“, sagt David Keller. (SZ/mb)

