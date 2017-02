Waldheims schönste Ecken Auf der Wanderung mit dem Verschönerungsverein hat jeder etwas Neues entdeckt. Sogar in Sachsens Wanderkalender stand dieser Termin zum ersten Mal.

Fast 80 Männer und Frauen sind mit Waldheims Wanderleiter Karl Schuster (links) am Sonntag auf Schusters Rappen unterwegs gewesen und haben die Schönheiten der Zschopaustadt entdeckt. © André Braun

Zur 22. Wanderung des Waldheimer Verschönerungsvereins trafen sich 79 Wanderfreunde am Sonntag vor dem Rathaus der Stadt. Von hier aus ging es über die Straße An der Zschopau zum Kornhaus und weiter zu den Gärten der Gartengruppe „Am Waldessaum“ an der Gebersbacher Straße. Die Straße wurde überquert und den Wanderfreunden ein Brachgrundstück gezeigt.

Hier will der Verschönerungsverein in diesem Jahr 400 Bäume pflanzen. Wie der stellvertretende Vorsitzende des Waldheimer Verschönerungsvereins Karl Schuster erklärte, soll das die letzte Baumpflanzaktion des Vereins sein. „Es kommt uns zu teuer und wir sind damit überfordert“, sagte er. „Wir haben noch viele weitere Aufgaben anstehen.“ Zu denen zählen nicht nur das Warten der Wanderwege und das Auslichten der Aussichtspunkte. Restarbeiten am Festplatz am Kreuzfelsen müssen erledigt werden, und im Oktober soll es wieder eine Herbstwanderung geben.

Von der Gartengruppe an der Gebersbacher Straße führte der Weg die Wanderer über den Tannicht und weiter zum Feuerwehr-Depot nach Gebersbach. Hier erwartete die Wanderfreunde das Mittagessen – Kesselgulasch mit frischen Brötchen. Nach der Mittagsrast stiegen die Wanderer hinauf zur Kaiserburg. Von dort ging weiter nach Neuhausen und hinunter in das malerische Zschopautal. Auf dem Zschopautalwanderweg wurde der Nixenkluftfelsen erreicht. Vorbei am Kurt-Schwabe-Institut mit seinem Neubau und der höchsten Trockenstützmauer auf einer heute befahrenen Eisenbahnstrecke erreichten die Wanderer das Diedenhainer Viadukt. Über die Kirschallee und die Straße An der Zschopau ging es zurück zum Rathaus, dem Ausgangspunkt der Wanderung. An markanten Plätzen, wie dem Kornhaus informierte Schuster über die Geschichte der Stadt. Bevor es den Verschönerungsverein gab, war er Kulturamtsleiter von Waldheim. „Da habe ich schon Wanderungen organisiert“, erzählte er. „25 Routen rings um Waldheim habe ich rausgesucht. Nie ist es der gleiche Weg.“

Mit bei der Wanderung dabei war Christine Messirek aus Leschen. Weil sie gern wandert, hat sie sich dem Roßweiner Wanderverein angeschlossen. Auch im Erzgebirge war sie schon unterwegs. Auf der Wanderung rund um Waldheim wollte sie Leute kennenlernen, sich bewegen und andere Ecken ansehen. Schon immer mit bei den Wanderungen des Waldheimer Verschönerungsvereins dabei ist Adelheid Uhlrich aus Döbeln. „Ich treffe gern Wanderfreunde“, sagte sie. Auch Eva und Fritz Krause-Bergmann kommen aus Döbeln. „Wir machen immer mit“, sagte Eva Krause-Bergmann. „Die Wege rings um Waldheim sind sehr schön.“ Weil die Wanderung im Sächsischen Wanderkalender stand und sie den immer kauft, war Kerstin Brühöfner extra aus Radeberg angereist. „Ich habe in Leisnig schon viele schöne Wanderungen mitgemacht“, erzählte sie. „Die Umgebung ist sehr schön.“

zur Startseite