Waldheimern droht Relegation

Am vorletzten Spieltag der 1. Bezirksliga empfangen die Kegler des SV Einheit Lüttewitz die BSG Chemie Leipzig. Die Chancen für die Lüttewitzer zum Klassenerhalt sind denkbar gering. In den letzten beiden Spielen müssten die Kegler um Jens Helgert über sich hinaus wachsen und beide Spiele gewinnen. Von der Tabellensituation ist der Ausgang dieses Punktspieles eine klare Angelegenheit der fünftplatzierten Gäste aus der Messestadt. Aber für die Gastgeber gilt in Nossen, die Kugel ist rund. In der Vergangenheit haben die Lüttewitzer schon oft bewiesen, dass sie für überraschende Siege sorgen können.

In der 2. Bezirksliga Staffel 2 wird bereits der letzte Spieltag ausgetragen. Dies gilt jedoch nicht für die Kegler des SKV 2001 Waldheim und des SV Fortschritt Oschatz. Durch einen Bahndefekt am 13. Spieltag treten beide Mannschaften erst am 17. März gegeneinander an. An diesem Wochenende spielen dennoch alle drei Vertreter des Verbandsgebietes. Die Gersdorfer Kegler sind beim feststehenden Aufsteiger SK Markranstädt II zu Gast und wollen dort versuchen, persönliche Bestwerte zu erreichen. Für sie ist es wichtig sich auf das Relegationsturnier am 25. März in Rochlitz zu konzentrieren, um den Verbleib in der Bezirksliga zu sichern.

Die Döbelner Kegler empfangen die Spieler des Hohnstädter SV II. Mit einem Sieg beenden die Spieler um Thomas Würfel die Saison als Tabellenzweiter. Es gilt aber die Hohnstädter nicht zu unterschätzen. Diese könnten mit einer Niederlage und einem Sieg der Oschatzer im Nachholspiel gegen die Waldheimer noch auf den sechsten Tabellenplatz abrutschen und müssten dann an der Relegation der Sechstplatzierten teilnehmen.

Das Relegationsgespenst beherrscht auch die Begegnung zwischen dem SKV 2001 Waldheim und den Sportfreunden von Olympia Leipzig. Der Sieger dieser Partie ist sicher in der 2. Bezirksliga und kann sogar noch den dritten Platz erreichen, der Verlierer muss bangen. Die Mannschaft um Joachim Wende will versuchen, schon in diesem Duell die Entscheidung zu suchen und es nicht auf ein Endspiel mit Oschatz ankommen zu lassen.

In der Regionalliga Döbeln steht der 17. Spieltag an. Auf der Döbelner Anlage stehen sich die Spielgemeinschaft Lok Döbeln/Einheit Lüttewitz und die dritte Vertretung des Döbelner SC gegenüber. Die Spielgemeinschaft kann sich im Falle eines Sieges in der Tabelle noch verbessern, diese Chance hat die Mannschaft des DSC III nicht mehr, zu groß ist der Rückstand auf den Tabellenführer vom SV Leisnig III.

Die zweite Leisniger Vertretung empfängt die zweite Gersdorfer Mannschaft. Die Gäste sind personell stark gebeutelt und mussten in dieser Saison einige Ausfälle verkraften. Auch in diesem Duell nehmen sie nur eine Außenseiterrolle ein. Die Leisniger können mit einem Sieg im engen Tabellenmittelfeld noch etwas Boden gut machen und sich sogar noch Hoffnungen auf den dritten Platz in der Endabrechnung machen.

Die zweite Waldheimer Vertretung empfängt den LWV Geringswalde II. Der Sieger dieser Partie wird den dritten Tabellenplatz einnehmen und kann diesen aus eigenen Kräften auch behalten.

Das Leisniger Duell zwischen der ersten und der dritten Mannschaft wurde bereits am Freitag ausgetragen. Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss dieser Seite noch nicht fest.

Zu einem Nachholspiel kommt es am Sonntag zwischen den Vertretungen des SV Gersdorf II und des SKV 2001 Waldheim III. Die Waldheimer Mannschaft kann im Falle eines Sieges die rote Laterne an die Gersdorfer abgeben. Jedoch haben beide Mannschaften mit krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen. (DA(kbe)

