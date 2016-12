Handball Waldheimerinnen verlieren Spitzenspiel Die Verbandsligahandballerinnen des VfL Waldheim 54 unterlagen gegen den Tabellenzweiten SV Rotation Weißenborn mit 26:29.

Die Gastgeberinnen sahen sich aufgrund der guten Ergebnisse des Kontrahenten als Außenseiter. Dennoch war mehr möglich, wie VfL-Trainer Manuel Kirpal findet. „Wir haben uns zwei längere Schwächephasen geleistet. Zwar konnten wir uns jeweils wieder herankämpfen, doch den Sieg der Gäste konnten wir nicht verhindern", so Kirpal.

Die Gastgeberinnen gerieten zu Beginn schnell in einen Fünf-Tore-Rückstand. Nach einer Deckungsumstellung konnte der VfL bis zur Pause auf ein Tor verkürzen. An diese gute Phase wollten die Waldheimerinnen auch in der zweiten Hälfte anknüpfen. Doch erneut konnten die Gäste davonziehen. Der VfL kämpfte sich, auch dank der guten Torhüterleistung von Nicole Seeger, wieder heran. An der Niederlage änderte das allerdings nichts. (DA/fk)

