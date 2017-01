Handball Waldheimerinnen gewinnen Nachholspiel Der VfL-Sieben gelingt der erste Auswärtssieg. Damit holt sie im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Punkte.

Die Bezirksligahandballerinnen des VfL Waldheim 54 haben ihr Nachholspiel beim HC Fraureuth mit 21:18 (9:8) gewonnen. Damit liegt die Mannschaft von Trainer Ulf Seeger zwar immer noch auf dem letzten Platz der Bezirksliga Chemnitz, konnte aber den Abstand zu den unmittelbaren Kontrahenten verkürzen.

Verstärkt mit einigen Spielerinnen der ersten Mannschaft fanden die Waldheimerinnen nur langsam in die Partie. Während der ersten Halbzeit konnte sich keines der beiden Teams absetzen. Die Deckung der Waldheimerinnen stand gut, allerdings haperte es am Angriffs - und Umschaltspiel. Dennoch lag der VfL zur Halbzeitpause mit einem Tor in Führung (9:8).

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit wurde dieser Vorsprung weiter ausgebaut. Im Verlauf der letzten 20 Minuten wurde schließlich auch das Umschaltspiel besser und die Waldheimerinnen konnten sich einen Vorsprung von sieben Toren erarbeiten. Zwar holten die Spielerinnen des HC Fraureuth noch einmal auf, aber am Ende stand es 21:18 für den VfL Waldheim. „Mit diesem Ergebnis konnte nicht nur der erste Auswärtssieg der Saison errungen werden, sondern gleichzeitig auch zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt“, zeigte sich Trainer Ulf Seeger nach Abpfiff der Begegnung zufrieden. (DA/use)

