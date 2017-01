Waldheimerinnen finden Anschluss Die Zschopaustädterinnen besiegen den Mitaufsteiger deutlich. Dennoch hält sich die Freude in Grenzen.

Viviane Ullmann (am Ball) hat sich in dieser Szene durchgesetzt und kommt zum Torwurf. Besonders mit einer starken zweiten Hälfte legten die Waldheimerinnen den Grundstein zum deutlichen Erfolg gegen Glauchau/Meerane. © André Braun

Dieser Sieg war wichtig für die Handballerinnen des VfL Waldheim 54 II. In der Bezirksliga Chemnitz fegten sie den HC Glauchau/Meerane II mit 23:9 aus der Halle. Damit bleibt das Team zwar weiter auf dem letzten Tabellenplatz, hat aber Anschluss zu den vor ihm platzierten Mannschaften gefunden. Trotz des deutlichen Erfolgs wollte sich aber keine rechte Freude einstellen. „Die Trauer über den Tod unseres Vereinsmitglieds Heiko Mäckel überschattet alles“, sagte Trainer Ulf Seeger.

Nach dem schlechten Ergebnis aus der Hinrunde (26:10 für den HC) standen die Chancen zu gewinnen nicht gerade sehr hoch für die VfL-Frauen. Mit Unterstützung von Spielerinnen aus der ersten Mannschaft ging es in die Partie gegen den klar favorisierten Gegner. Aber der HC verschlief den Start und der VfL zog mit 3:0 in Führung. Jedoch konnten die Waldheimerinnen den Vorsprung nicht lange halten. Unstimmigkeiten und Fehlabspiele brachten den HC ins Spiel, der zum 3:3 ausglich. Die Partie verlief bis zur Halbzeit ausgeglichen, keine der beiden Mannschaften konnte zu diesem Zeitpunkt klar dominieren. Nur knapp ging der VfL mit einer 6:5-Führung in die Halbzeit.

Zu Beginn der zweiten Hälfte ließen die VfL-Frauen nichts mehr anbrennen. Der HC konnte noch einmal auf 7:6 verkürzen. Danach bissen sich die Gästespielerinnen aber immer wieder an Torhüterin Nicole Seeger die Zähne aus. Die VfL-Frauen waren motiviert, die Punkte daheim zu behalten. Sie ließen dem HC keine Chance mehr aufzuholen, bauten ihren Vorsprung dank schnellen Spiels und sicherer Abschlüsse auf 23:7 aus. So zog der VfL immer weiter davon. Nur noch zweimal trafen die Gäste aus Glauchau/Meerane und gestalteten so das Ergebnis etwas freundlicher.

Die Handballerinnen der HSG Neudorf/Döbeln II verbuchten den bestmöglichen Start in das neue Handballjahr. Beim Tabellendritten SC DHfK Leipzig II landeten sie einen 21:14-Erfolg. Damit bleibt die HSG-Sieben weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze der Bezirksliga Leipzig. Noch in der Vorwoche hatte es einige Krankheitsfälle gegeben, jedoch pünktlich zum Spiel waren alle wieder einsatzbereit. Auch die Rückkehr von Maria Wiegand machte alle sehr froh.

Das Spiel begann ausgeglichen, beide Teams hatten häufig kleinere Probleme. Bei der HSG Neudorf/Döbeln war es wieder der Torabschluss, welcher oft zu früh gesucht wurde. Durch eine konzentriert arbeitende Abwehr kamen die Gäste deutlich besser in Spiel und warfen bis zur Pause vier Tore Vorsprung heraus. Mit Beginn der zweiten Halbzeit machten die HSG-Frauen ernst. Mit fünf Toren in Folge zogen sie auf 17:8 davon.

Von diesem Zwischenspurt sollte sich die DHfK-Reserve nicht mehr erholen. Durch einige Wechsel geriet der Spielfluss der Gäste zwar wieder etwas ins Stocken, doch der Sieg geriet nie in Gefahr. „Der deutliche Erfolg überstrahlte die Konzentrationsschwächen zum Ende der Partie“, sagte Trainer Dietmar Sperling. Beste Werferin war Annett Sperling. Sie überzeugte aber nicht nur mit ihren acht Toren, sondern setzte auch immer wieder ihre Mitspielerinnen ein. (DA/use/tku/fk)

