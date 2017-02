Handball Waldheimer wollen punkten Die Mannschaften des VfL sind auswärts gefordert. Dennoch sehen sie sich nicht chancenlos.

Kati Kater (am Ball) spielt in der Verbandsliga Frauen Ost mit dem VfL Waldheim 54 beim HSV Weinböhla. © André Braun

Zum Ende der Winterferien setzen die Ligen auf Verbandsebene ihre Punktspiele fort. Auch in der Bezirksliga Frauen Chemnitz wird gespielt.

Sachsenliga Männer

Die HSG Neudorf/Döbeln (7./14:16) empfängt den LHV Hoyerswerda (6./14:16). Nach dem nicht unbedingt zu erwartenden Auswärtssieg in Radeburg geht es darum, gegen den punktgleichen Tabellennachbarn erneut erfolgreich zu bleiben und damit das Punktekonto ausgeglichen gestalten zu können. Das würde auch weiter Mut machen für die nächsten Spiele und die Situation im Kampf gegen den Abstieg entschärfen. Die letzten beiden Begegnungen gegen den LHV, zu Hause am Abschlussspieltag der Vorsaison und in der Hinrunde in Hoyerswerda, konnte die HSG gewinnen. Leistungsmäßig dürften beide momentan auf gleicher Welle liegen und vor den heimischen Fans sollte die HSG bei couragiertem Auftritt wiederum in der Lage sein zu siegen. Trainer Michael Schneider hofft, dass sich seine Mannschaft schnell auf das Spiel der Hoyerswerdaer, die oft mit einer offensiven Deckung agieren, einstellen kann. „Es kommt auf die Tagesform an. Wir müssen wie im Hinspiel eine starke Leistung abrufen, um die Punkte zu behalten“, so Schneider. Zuletzt seien einige Spieler krank gewesen, dennoch hofft der Trainer, dass bis Sonntag alle wieder fit werden.

Sachsenliga Frauen

Im Heimspiel der HSG Neudorf/Döbeln (6./14:16) gegen den Aufsteiger HC Glauchau/Meerane (9./9:19) kann für die Gastgeberinnen nur ein voller Erfolg zählen. Nach der Niederlage bei der HSG Rückmarsdorf wäre ein erneuter Punktverlust für den weiteren Saisonverlauf nicht gut. Die Gäste stecken mitten im Abstiegskampf und brauchen Punkte, um zumindest den neunten Platz zu halten. Das Hinspiel konnte die HSG gewinnen und das muss in eigener Halle wiederholt werden. Dazu braucht die Heimsieben aber auch eine ordentliche Leistung. Der Aufsteiger darf nicht unterschätzt werden. „Ein Sieg ist für uns Pflicht“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger. Die Mannschaft habe gut trainiert. Jessica Eisold soll nach ihrer Verletzung wieder herangeführt werden. Dagegen steht Judith Claassen nicht zur Verfügung.

Verbandsliga Männer

Beim HSV Weinböhla (3./24:6) geht der VfL Waldheim 54 (8./14:16) als Außenseiter ins Spiel. Der Gastgeber kämpft noch mit um den Aufstieg in die Sachsenliga und er wird sich deshalb keine Blöße geben wollen. Die Waldheimer müssen sich auf einen voll motivierten und hochkonzentrierten Spielpartner einstellen. Unter Druck setzen muss sich der VfL nicht, denn er kann in dieser Partie unbelastet aufspielen. Ob es für eine Überraschung reicht, bleibt abzuwarten. Ein Sieg des Tabellendritten wäre ein normales Ergebnis. Eine Überraschung seiner Mannschaft wäre jedoch ganz nach dem Geschmack von Trainer Steffen Fichte. „Die Gastgeber sind favorisiert, aber wir wollen schon etwas mitnehmen“, so Fichte. Besonders Sebastian Hauck, der mal in Weinböhla gespielt hat, will gegen seine ehemaligen Teamgefährten etwas reißen. Bis auf Steve Krasselt sind bei den Waldheimern alle Spieler an Deck.

Verbandsliga Frauen

Anders als bei den Männern sollten sich die Frauen des VfL Waldheim 54 (4./16:14) beim HSV Weinböhla (11./7:23) einiges ausrechnen. Der Tabellenvorletzte muss zwar ernst genommen werden, aber die besseren spielerischen Fähigkeiten der Waldheimerinnen müssen sich im Normalfall auch in Zählbares umsetzen lassen. Die schon im Heimspiel gegen Görlitz gezeigte Verbesserung sollte auch in Weinböhla zum Tragen kommen. Dann wird es auch mit dem Auswärtssieg klappen. Trainer Manuel Kirpal spricht von einer machbaren Aufgabe, auch wenn sein Team in den vergangenen zwei Wochen aufgrund von Krankheit nicht wie gewünscht trainieren konnte. „Wenn wir die Leistung aus dem Hinspiel abrufen können, sollte es mit einem Sieg klappen“, so Kirpal.

Bezirksliga Frauen Chemnitz

Der VfL Waldheim 54 II (11./6:20) geht als krasser Außenseiter in die Auswärtsbegegnung bei der HSG Langenhessen/Crimmitschau (3./23:7). Sowohl andauernde personelle Probleme als auch die großen spielerischen Schwankungen beim VfL lassen kaum Hoffnung auf Punktezuwachs bei einer Spitzenmannschaft der Liga.

Im Kellerduell treffen der HC Fraureuth (10./9:21) und die HSG Muldental 03 (12./6:24) aufeinander. Die HSG reist nicht chancenlos zum HC. Die Einheimischen sind nach Punkten noch in Reichweite und spielerisch keinesfalls besser. Muldental sollte mutig versuchen, die eigene spielerische Linie konsequent umzusetzen.

