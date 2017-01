Handball – Bezirksliga Männer Waldheimer verteidigen die Tabellenführung Der SV Leisnig und die HSG Neudorf/Döbeln II haben gewonnen. Die VfL-Reserve ist mit einem Remis zufrieden.

Nachdem in der Vorwoche für die Bezirksligahandballer des VfL Waldheim 54 die Partie gegen die SG Lok Wurzen kurzfristig ausgefallen war, stand nach fünfwöchiger Pause das 14. Punktspiel bei LVB Leipzig III auf dem Programm. Beim Verbandsliga-Zwangsabsteiger erreichten die Waldheimer ein 28:28-Unentschieden. Mit diesem Resultat bleiben sie weiter an der Spitze der Bezirksliga.

Während sich die Leipziger mit einigen Akteuren aus ihrer zweiten Mannschaft verstärkten, kämpfte der Tabellenführer mit großen Personalproblemen. Gleich sechs Spieler standen dem VfL nicht zur Verfügung. Die Mannschaft stellte sich praktisch von allein auf. Fabian Kotte und Linh Nguyen aus der A-Jugend wurden von Trainer Michael Henoch ins Team geholt. Im ersten Abschnitt merkte man den Zschopaustädtern die fehlende Spielpraxis und das Haftmittelverbot in der Halle deutlich an. Auch einige einfache technische Fehler und die nicht optimale Chancenverwertung ließen den Gastgeber zur Pause deutlich führen (15:10). Doch mit Beginn der zweiten Hälfte steigerte sich der Spitzenreiter deutlich. Mit großer Moral, Geschlossenheit und Kampfkraft stemmte sich die „Rumpftruppe“ gegen die drohende erste Niederlage seit Mitte September. Aufgrund des Spielverlaufs waren die Gäste am Schluss dem Sieg deutlich näher als die SG LVB. Am Ende gelang den Waldheimern ein wichtiger Punktgewinn. VfL-Trainer Henoch zeigte sich zufrieden: „Wir haben mit diesem Kader eine tolle Begegnung abgeliefert. Mit der Leistung und dem kämpferischen Einsatz bin ich optimistisch für die kommenden schweren Aufgaben.“

Der SV Leisnig 90 feierte gegen den USC Turbine Leipzig einen 31:27-Erfolg. Nach einigen Niederlagen hatten die Leisniger den Heimsieg als festes Ziel ins Auge gefasst. Die Partie startete anfangs für beide Mannschaften sehr ausgeglichen. Die Führung wechselte ständig. Jedoch lagen die Leipziger zur Pause mit zwei Toren in Führung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Leisniger eindeutig besser in Schwung. Die Gastgeber zeigten eine gute Mannschaftsleistung und bauten sich Schritt für Schritt eine großzügige Führung von acht Toren auf. Die Gäste ließen diesen Spielstand jedoch nicht auf sich sitzen. Mehr als eine Verkürzung des Rückstandes sollte ihnen allerdings nicht gelingen.

Nach dem verlorenen Spiel gegen die SC DHfK II setzten sich die Handballer der HSG Neudorf/Döbeln mit 28:24 gegen den Leipziger SV Südwest durch. Mit diesem Erfolg schob sich das Team von Trainer Helmut Herrmann auf Rang zwei. Der Rückstand zu Tabellenführer Waldheim beträgt zwei Punkte. Gegen die Leipziger wirkten die Neudorf/Döbelner jedoch zunächst wie gehemmt. Viele Einzelaktionen und Unkonzentriertheiten nutzen die Gäste konsequent aus und lagen nach 20 Minuten mit unglaublichen acht Toren (4:12) in Führung. Die HSG fand langsam zu alter Stärke und verkürzte bis zum Pausenpfiff noch auf 11:16.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Döbelner wie ausgewechselt. Einige Umstellungen in der Abwehr sorgten für große Unsicherheit beim Gegner. Die Heimsieben glich in der 40. Minute aus und lag zwischenzeitlich mit sechs Toren vorn. Am Ende sicherte sich die HSG einen 28:24-Erfolg. Trainer Helmut Herrmann lobte besonders die Abwehrleistung nach der Pause. „Wir haben den Gästen kaum Möglichkeiten zur Entfaltung gegeben“, so Herrmann. (DA/hm/mm/shä)

zur Startseite