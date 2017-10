Handball – Bezirksliga Männer Waldheimer verballern Sieg Glesiener brechen Heimnimbus der Zschopaustädter nach 20 Monaten. Der SV Leisnig 90 feiert dagegen zu Hause einen Sieg.

Linh Nguyen erzielte zwei Waldheimer Treffer, die jedoch nichts an der Waldheimer Heimniederlage änderten. © Dietmar Thomas

Durch eine eher schlechte Chancenverwertung musste die Waldheimer Reserve die erste Heimniederlage seit fast 20 Monaten hinnehmen. Gegen den HV Glesien unterlagen die Zschopaustädter mit 19:21.

Im gesamten Spielverlauf wurden beste Einwurfmöglichkeiten leichtfertig vergeben und auch ungewohnt viele leichte technische Fehler gab es an dem gebrauchten Tag beim amtierenden Bezirksmeister. Entsprechend standen die Waldheimer am Ende verdient ohne einen Erfolg da. Beide Abwehrreihen zeigten im Zusammenspiel mit ihren Torhütern eine tolle Vorstellung. Somit blieben Torerfolge Mangelware. Im ersten Abschnitt waren die Zschopaustädter stets knapp in Führung und der HVG hielt den Anschluss. Doch kurz vor dem Pausensignal konnten die Gäste ausgleichen. Den besseren Start in Halbzeit zwei hatten die Glesiener. Sie führten nun immer ganz knapp, aber der VfL hielt den Anschluss. Kurz vor Spielende gingen die Gastgeber sogar noch mal in Führung (18:17/52.). Doch mit zwei Auszeiten gelang es den Gästen, das Ergebnis wieder zu drehen. Damit nimmt eine Gastmannschaft erstmals seit März 2016 wieder zwei Punkte im Gepäck aus der Werner-Melzer-Stadtsporthalle mit.

Links zum Thema Schlechteste Saisonleistung

Die Handballer des SV Leisnig 90 begrüßten die HSG Riesa/Oschatz II zum Heimspiel. Sie gingen mit dem Vorhaben, an ihre Leistung und den Sieg der Vorwoche anzuknüpfen, in die Partie.

Die erste Halbzeit startete sehr ausgeglichen. Die beiden Kontrahenten gaben ihren Gegnern in der jeweiligen Abwehr wenig Raum zur Chancenverwertung. Den Gästen gelang die Durchsetzung am gegnerischen Kreis jedoch besser und so konnten sie sich vor der Pause mit vier Toren von den Leisnigern absetzen. Damit gingen die Spieler mit einem 8:12 in die Halbzeit. Zur zweiten Hälfte setzten die Bergstädter nach taktischer Umstellung in der Pause zur Aufholjagd an und schon in kurzer Zeit gelang es ihnen ihren Rückstand aus der ersten Halbzeit aufzuholen. Damit gaben sich die Gastgeber jedoch nicht zufrieden. Ein Sieg musste her. Die Leisniger gingen direkt im Anschluss an ihren Ausgleichstreffer in Führung und bauten den Vorsprung auf drei Treffer aus. Bis zum Schluss boten die Kontrahenten eine schnelle, spannende Partie, in der sich die Gastgeber in der zweiten Halbzeit besser hielten als ihre Gegner. So beendeten die Muldenstädter das Spiel mit einem 27:24-Erfolg, wodurch sich die Tabellensituation mit nunmehr Rang acht doch freundlicher gestaltet als noch vor drei Wochen. (DA/hm/emm)

zur Startseite