Motorsport Waldheimer Team gewinnt BiPro Legends feiern am Wochenende Laufsieg in der Motorsportarena Oschersleben.

Der Waldheimer Motorradrennfahrer Stefan Genscher und sein Team BiPro Legends haben im Rahmen der Internationalen Deutschen Bike Promotion Meisterschaft in dieser Saison einmal mehr jubeln können. © privat

Der Waldheimer Motorradrennfahrer Stefan Genscher und sein Team BiPro Legends haben im Rahmen der Internationalen Deutschen Bike Promotion Meisterschaft in dieser Saison einmal mehr jubeln können. Auf dem Rundkurs der Motorsportarena Oschersleben feierte man auf der Suzuki GSX R 1000 einen weiteren Laufsieg in der Klasse GEC 4 und baute damit die Führung vor den zwei abschließenden Rennen aus. „Es war letztendlich ein tadelloses Rennen vom Start weg bis ins Ziel. Damit liegen wir weiter komfortabel vor unseren Schweizer Kontrahenten“, sagte Genscher und fügte an: „Wir versuchen nun Anfang September in Most eine Vorentscheidung herbeizuführen, was aber noch nicht ganz klar ist, denn in dieser Zeit werde ich gerade Papa. Da muss man dann schon mal Prioritäten setzen.“ Die abschließende Veranstaltung dieser Serie wird dann Ende September in Brno ausgetragen. (DA/dwe)

