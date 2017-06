Waldheimer Team fährt auf Meisterkurs Stefan Genscher liegt in der Deutschen Meisterschaft vorn. Dafür hat er auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft verzichtet.

Gespann fahren ist harte Arbeit. Stefan Genscher mit seinem Beisitzer Frank Lehmann. Die Motosacoche von 1930 wird nur bei besonderen Gelegenheiten herausgeholt, wie zum Beispiel zu den Feierlichkeiten anlässlich 90 Jahre Sachsenring. © Wilfried Teicher

Das vergangene Jahr war eher ein Seuchenjahr. Sowohl bei der Deutschen Langstreckenmeisterschaft, dem German Endurance Cup (GEC), als auch beim Lauf zur Langstreckenweltmeisterschaft in Oschersleben lief es nicht wie erhofft. Doch in dieser Saison will Motorradrennfahrer Stefan Gescher aus Waldheim mit seinem Team Bipro Legends powered by Energieanlagen Frank Bündig wieder angreifen.

„Wir wollen in diesem Jahr einen vorzeigbaren Erfolg einfahren“, sagt der Waldheimer. Deshalb habe man den Lauf zur Weltmeisterschaft im Mai in Oschersleben ausgelassen und sich auf die Deutsche Meisterschaft konzentriert. In den bisherigen vier Läufen beim German Endurance Cup hat Genscher mit seinem Team dreimal den Sieg eingefahren – in Most (Tschechien), auf dem Lausitzring und am vergangenen Wochenende in Brno (Tschechien). „Den Lauf auf dem Slovakiaring haben wir ausgelassen, der Aufwand wäre einfach zu hoch gewesen“, so Genscher.

In Brno mussten die Teams dabei mit Wetterkapriolen zurechtkommen. „Am Donnerstagabend gab es einen schweren Sturm, der große Schäden angerichtet hat. Auch bei uns wurden zwei Zelte zerstört“, berichtet Genscher. Doch damit nicht genug. Neun Minuten vor dem Rennende stürzte Genscher. Zum Glück für ihn und das Team hielten sich die Schäden in Grenzen. „Ich musste die restliche Zeit zwar ohne Sitz fahren, habe aber den Sieg retten können.“

In diesem Jahr teilt sich Stefan Genscher die Rennen mit Fahrer Dirk Jäckel, der in Most und auf dem Lausitzring mitgefahren ist, sowie mit Thomas Hoemke, der in Brno dabei war. Während in anderen Klassen des German Endurance Cup jeder Fahrer im Team eine eigene Maschine hat, teilen sich in der „GEC 4“ beide Fahrer ein Motorrad. Das Waldheimer Team hat zwei Suzuki GSX-R 1000, die fast baugleich sind. Vor dem Rennen wird jeweils entschieden, welches Motorrad eingesetzt wird. Um die beiden Maschinen auseinanderhalten zu können, haben sie Namen bekommen: Dicke Berta und Mandy.

Gelegentlich schweift Stefan Genscher aber auch mal von der Meisterschaft ab. Beim großen Jubiläum 90 Jahre Sachsenring ist er zusammen mit Frank Lehmann bei einem Oldtimerrennen mitgefahren. Mit einer Motosacoche 500, einem Motorradgespann aus dem Jahr 1930, haben sie einen ersten Platz belegt. Das ist eine ehemalige Werksmaschine, die 1934 den Grand Prix der Schweiz gewonnen hat. „Vor dieser Kulisse auf dem Sachsenring zu fahren, hat riesigen Spaß gemacht“, so Genscher.

In den restlichen drei Meisterschaftsläufen in Oschersleben, Most und Brno will Stefan Genscher die gute Position behaupten. „Unser Ziel ist es, die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen“, sagt der Waldheimer. Er setzt dabei auf die Unterstützung durch sein gesamtes Team. „Wir ziehen für unser Ziel alle an einem Strang“, so Genscher.

