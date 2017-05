Tennis Waldheimer suchen nach Nervenstärke Die Herren 55 des 1. TCW gewinnen auch ihr zweites Spiel. Der Erfolg ist aber unnötig knapp ausgefallen.

Die Herren 55 des 1. TC Waldheim sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Gegen den SV Berliner Bären traten Ernst Schneider (von links), Klaus Pluhm, Jiri Mares, Wolfgang Kühne, Hans Richter und Milos Valek an. © Lars Halbauer

Im Vergleich zum Kantersieg der Vorwoche gegen Mariendorf waren die Berliner Bären, wie die Waldheimer im vergangenen Jahr aus der Regionalliga abgestiegen, ein sehr wehrhafter Gegner. „Es dauerte eine Weile, bis das Fell der übrigens sehr freundlichen und fairen Hauptstädter aufgeteilt werden konnte und wir einen knappen 5:4-Erfolg feiern konnten“, sagte Waldheims Teamchef Ernst Schneider. Allerdings sei das Ergebnis nur deshalb so knapp ausgefallen, weil die Waldheimer offenbar die „Tiebreak-Seuche“ des vergangenen Jahres erfolgreich in diese Spielsaison übernommen hätten. Im letzten Spiel der vergangenen Regionalligasaison gegen den TC Hallstadt mussten die Waldheimer viermal in den Tiebreak und konnten keinen davon gewinnen. „Da ist wohl fast ein Psychologe gefragt“, so Schneider.

Die siegbringenden Punkte waren allesamt deutlich. Im Spitzenspiel ließ Ernst Schneider nach klarem ersten Satz im zweiten etwas nach, kam aber nie in wirkliche Gefahr. Jiri Mares verpasste in Höchstform seinem Gegner die Höchststrafe. Ähnlich überlegen spielte Milos Valek, der lediglich einen kleinen Ehrenpunkt abgab. Hans Richter machte sich gegen einen schlagbaren Gegner das Leben durch ungewohnt viele Doppelfehler schwer und unterlag dadurch knapp. Keine Chance hatte Wolfgang Kühne gegen einen der stärksten Berliner an Nummer 5. Klaus Pluhm machte ein hervorragendes Match und die wichtigen Punkte bis zum 5:2-Zwischenstand in zweiten Satz. Dann ließ er etwas nach. Sein polnischer Gegner übernahm die Initiative und entschied den Tiebreak für sich. Beim Zwischenstand von 3:3 war es spannend, jedoch waren die TCW-Männer optimistisch durch die klaren Siege an den vorderen Positionen. So wurden die erforderlichen zwei Siegpunkte schnell geholt und auch Richter/Kühne spielten stark, bis zum Tiebreak.

Zwei Spiele, zwei Siege, bisher ein erfolgreicher Saisonauftakt für die Zschopaustädter. Am Himmelfahrtstag geht es auf dem Pfaffenberg erneut gegen eine Berliner Mannschaft. Diesmal sind die Zehlendorfer Wespen zu Gast in Waldheim, hoffentlich ohne nervende Gifte. (DA/es)

