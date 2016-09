Waldheimer Straße ist eine Sackgasse Die Stadtwerke sind die Verursacher. Noch bis zum 28. Oktober wird es Einschränkungen geben.

© Symbolfoto/Veit Hengst

Wer in dieser Woche auf der Waldheimer Straße in Richtung Körnerplatz unterwegs ist, steht in Höhe der Albertstraße plötzlich vor einem Sackgassenschild. „Die Stadtwerke verlegen das Trafohaus, das noch an der Waldheimer Straße in der Nähe der ehemaligen Firma Stemke steht, an den Körnerplatz“, erklärt Döbelns Pressesprecher Thomas Mettcher, auf Anfrage des Döbelner Anzeigers.

In letzter Zeit haben die Stadtwerke verschiedene Trafohäuser hochwassersicherer gebaut. Diese Verlegung gehöre dazu. Bis zum 28. Oktober seien zeitweise Sperrungen beantragt, dass heißt, nur wenn es die Arbeiten notwendig machen, werde, die Straße gesperrt. Denn bei der Verlegung des Trafohauses sei mehrmals eine Straßenquerung notwendig. (DA/rt)

