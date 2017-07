Verbandsliga Ost Männer Waldheimer steigern sich Die VfL-Handballer haben sich eine positive Punktbilanz erspielt. Das ist ihnen zuletzt vor fünf Jahren gelungen.

Erik Riedel (am Ball) hat für den VfL Waldheim in der abgelaufenen Saison 151 Tore erzielt. © André Braun

Der VfL Waldheim 54 (5./26:18) hat in der Verbandsliga Staffel Ost eine gute Saison gespielt. Nach der Hinrunde mit ausgeglichenen 11:11 Punkten auf Platz sechs konnte die Mannschaft in der Rückrunde ihre Leistungen nochmals deutlich steigern. Im zweiten Durchgang standen 15:7 Zähler zu Buche. Mit 26:18 Punkten haben die Zschopaustädter damit erstmals nach fünf Jahren wieder eine positive Punktbilanz. Im abgelaufenen Spieljahr lief es auch in fremden Hallen wesentlich besser und der VfL überzeugte mit spielerisch ansprechenden Auftritten. Die Tendenz ging im Vergleich zur Vorsaison klar nach oben und bei weiterer guter Entwicklung lässt das auf noch größere Erfolge in der Zukunft hoffen.

An der Tabellenspitze hat die SG Kurort Hartha (1./35:9) alle überrascht. Bereits zur Halbzeit auf dem Spitzenrang liegend, verteidigten die Männer aus dem Tharandter Wald alle Angriffe der Mitbewerber HSV Lok Pirna Dresden II (2./34:10), ESV Dresden (3./31:13) und HSV Weinböhla (4./29:15). Die SG bewies neben erstaunlich gutem Können auch die notwendige Nervenstärke, denn die Entscheidung um den Staffelsieg fiel erst am letzten Spieltag beim HSV in Dresden. Die Harthaer setzten sich dabei denkbar knapp mit 23:22 durch und machten damit die Sensation perfekt. Dem Team ist zuzutrauen, dass es in dieser Verfassung auch in der Sachsenliga Akzente setzen kann. Dresden II, ESV und Weinböhla wiesen ebenfalls gehobenes spielerisches Format nach, den Überraschungsstaffelsieger konnten sie aber nicht stoppen.

Ziemlich entspannt absolvierten der Radeberger SV (6./23:21), TBSV Neugersdorf (7./21:33) und Aufsteiger SV Niederau 1891 (8./19:25) das Spieljahr. Zu keiner Zeit bestand für diese drei Mannschaften Abstiegsgefahr und auch nach oben gab es keinerlei Ambitionen. Es spielte dabei auch keine Rolle, dass die Niederauer in der Rückrunde weniger Zähler als im ersten Durchgang einfuhren, zur Halbzeit war der SV 1891 noch punktgleich mit den Waldheimern.

Die SG Großenhain/Zabeltitz (9./15:29), der Radebeuler HV (10./15:29), der HSV Pulsnitz (11./12:22) und der zweite Neuling SV Rot-Weiß Sager (12./4.40) standen schon nach der Hinrunde in der Abstiegszone und hatten auch keine Mittel, um sich davon zu entfernen. Letztendlich erwischte es Pulsnitz und Sagar, den Gang in die Bezirksliga antreten zu müssen.

