Tennis Waldheimer starten mit Kantersieg Die Herren 55 des 1. TCW führen die Tabelle der Ostliga an. Allerdings haben sie erst ein Spiel bestritten.

Jiri Mares, der seit fünf Jahren für den 1. TC Waldheim spielt, besiegte seinen Gegner deutlich in zwei Sätzen. © André Braun

Nur einen einzigen Satz mussten die Herren 55 des 1. TC Waldheim im ersten Saisonspiel der Ostliga gegen den TC Mariendorf abgeben. Der an Nummer vier gesetzte Hans Richter verlor den ersten Durchgang ab, drehte das Spiel aber noch zu seinen Gunsten. So stand ein 9:0-Kantersieg für die Zschopaustädter zu Buche.

Damit führen die TCW-Herren nach dem ersten Spieltag die Tabelle an. Eine Position, die die Mannschaft nach dem Abstieg aus der Regionalliga durchaus ins Auge fasst. „Wir wollen schon vorn mitspielen, um uns im nächsten Jahr für die Regionalliga bei den Herren 60 qualifizieren zu können“, sagte Mannschaftsleiter Ernst Schneider. Personell hat es in der Mannschaft nur eine Veränderung gegeben. Der Spanier Ramon Canosa Sendra steht in diesem Jahr nicht zur Verfügung. Für ihn kommt Milos Valek zum Einsatz, der seit 2015 zur Mannschaft der Waldheimer Herren 55 gehört.

