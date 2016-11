Waldheimer spenden gern Bürgermeister Steffen Ernst zollt den Einwohnern großes Lob. Doch was wird mit den Spenden?

Die Sanierung des Naturgartens der Kita Schulbergstrolche in Waldheim geht voran - Dank der vielen Spenden. Knapp 7 780 Euro seien es bisher in diesem Jahr gewesen, so Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). © André Braun

Für den Naturspielplatz der Kita Schulbergstrolche in Waldheim gehen immer wieder Spenden ein. Knapp 7 780 Euro seien es bisher in diesem Jahr gewesen, so Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Die Waldheimer Firma Rockhausen hatte zu ihrem 150-jährigen Jubiläum auf Geschenke verzichtet, dafür aber die Spendenaktion für die Kita initiiert (DA berichtete).

Genauso groß sei die Bereitschaft, für Familie Zschaage zu spenden, deren Haus im August abgebrannt war. Diese und weitere Spenden waren Thema bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses des Stadtrates Waldheim. Die Räte mussten darüber beschließen, ob sie eingegangene Spenden haben wollen. Mehrmals im Jahr steht dieser Punkt auf der Tagesordnung.

Bürgermeister Steffen Ernst zollte den Waldheimern großes Lob. „Es ist auch eine große Bereitschaft da, die Feste der Stadt zu unterstützen“, sagte Ernst. So seien für die Filmmusik „Sounds of Hollywood“ am Kreuzfelsen 9 600 Euro Spenden eingegangen, über 2 000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Knapp eintausend Besucher lauschten in diesem Jahr den Musikern der Vogland-Philharmonie.

Der Bürgermeister geht davon aus, dass es auch im nächsten Jahr eine Auflage dieser Veranstaltung am Kreuzfelsen geben wird. Fast verdreifacht hat sich die Spendensumme für das Waldheimer Stadtfest. Gingen im Jahr 2015 noch 1 650 Euro von Firmen und Privatpersonen ein, so waren es in diesem Jahr 4 450 Euro. (DA/fk)

