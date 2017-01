Handball Waldheimer punkten gegen Tabellenzweiten Der VfL hat eine couragierte Leistung geboten. Dabei schien das nach den Ereignissen des Vortages nicht selbstverständlich.

Der Waldheimer Nico Mathys wird in dieser Szene gleich von drei Gegenspielern attackiert. Er feierte am Spieltag seinen 29. Geburtstag und erzielte vier Tore für den VfL. © André Braun

Es war ein denkwürdiger Spieltag für die Handballer des VfL Waldheim 54. Am Freitag war Vereinsmitglied Heiko Mäckel unerwartet verstorben. Er war über viele Jahre Handballtorwart in Hartha und Waldheim, zuletzt in der dritten Männermannschaft des VfL. „Das hat uns alle tief getroffen. Ich selbst habe mit Heiko einige Jahre zusammengespielt“, sagte VfL-Trainer Steffen Fichte.

Es sei nicht einfach gewesen, sich unter diesen Umständen aufs Handballspielen zu konzentrieren, so Fichte. Dennoch ist das den Waldheimern gelungen. Gegen den Tabellenzweiten SG Kurort Hartha kam das Team zu einem 29:29-Unentschieden. Steffen Fichte lobte seine Truppe für eine couragierte Leistung. „Am Ende hätten beide Teams gewinnen können, sodass das Unentschieden in Ordnung geht“, so Fichte. Ein besonderes Lob hatte er für Nico Mathys übrig, der sich auch an seinem Geburtstag in den Dienst der Mannschaft stellte, eine gute Leistung bot und vier Tore erzielte. Zudem hob Fichte Sebastian Hauck hervor, der neun Tore für die Waldheimer warf. „Und nicht zuletzt haben unsere beiden Torhüter stark gehalten und damit großen Anteil am Punktgewinn“, sagte Fichte. Beim VfL saß Gert Teichert als Co-Trainer auf der Bank. „Eine Unterstützung, über die ich sehr froh bin“, so Fichte.

Die Waldheimer, bei denen Markus Riedel und Oskar Wagner fehlten, kamen gut in die Partie und warfen zunächst eine 3:1-Führung heraus. Danach fanden jedoch die Gäste besser ins Spiel. Sie glichen beim 6:6 (10.) erstmals aus und nutzten den Schwung, um selbst einen Vorsprung von drei Toren herauszuwerfen. So gingen die Gastgeber mit zwei Treffern Rückstand in die Pause. Aus der kamen sie mit neuem Elan zurück. Die Zuschauer sahen weiterhin ein tolles Spiel. Der VfL glich aus, konnte sich aber nicht absetzen, auch weil einige Angriffe zu überhastet abgeschlossen wurden. So wäre die Partie fast noch verloren gegangen. Beim Stand von 29:29 waren die Gastgeber in Ballbesitz, vergaben diese Möglichkeit aber. So hatten die Gäste noch eine Chance und bekamen den letzten von 13 Siebenmetern – auf Waldheimer Seite waren es drei – zugesprochen. Doch Torhüter Uwe Kurth parierte den Wurf und rettete damit das Unentschieden.

