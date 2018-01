Waldheimer Musiker sind im Radio zu hören Der MDR ehrt den Orgelbauer Friedrich Ladegast. Mit dabei sind Kantor René Michael Röder und Michael Kreskowsky.

Am Dienstag, ab 22 Uhr wird René Michael Röder, Kantor im Kirchspiel Waldheim-Geringswalde, in Tanneberg und in Hermsdorf auf einer Orgel von Friedrich Ladegast Klangbeispiele beim Radiosender MDR Kultur zu Gehör bringen. Begleitet wird er von Michael Kreskowsky, der parallel dazu aus dem Leben des Orgelbauers erzählt. © André Braun/Archiv

Waldheim. Ein Gastspiel der besonderen Art können am Dienstagabend die Hörer des Radiosenders MDR Kultur genießen. Ab 22 Uhr sind Klangbeispiele zu hören, die René Michael Röder, Kantor im Kirchspiel Waldheim-Geringswalde, in Tanneberg und in Hermsdorf auf einer Orgel von Friedrich Ladegast gespielt hat. Begleitet wird er von Michael Kreskowsky, der parallel dazu aus dem Leben des Orgelbauers erzählt.

Anlass für das Radiostück ist der 200. Geburtstag des Orgelbauers, der als einer der besten des 19. Jahrhundert gilt. Schon zu Lebzeiten war er weltberühmt. Eine seiner Orgel ziert die Nicolaikirche in Leipzig. Andere fanden ihren Weg bis nach Russland und Amerika. In der Region finden sich gerade noch zwei seiner Orgeln: eine in Tanneberg bei Mittweida und eine in Hermsdorf, der Geburtsstadt Ladegasts.

Da das Feature chronologisch läuft, gehören die ersten zehn Minuten den beiden Musikern aus Waldheim – immerhin rund ein Fünftel des Beitrags.

