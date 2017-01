Waldheimer machen sich ran „Ich lade alle Bürger für Freitag, 3. Februar, ab 18 Uhr in den Ratssaal ein“, sagt der Rathauschef Steffen Ernst.

Steffen Ernst, Waldheims Bürgermeister, hofft auf eine möglichst hohe Beteiligung an den Dreharbeiten für die Sendung „Mach dich ran“. © André Braun/Archiv

Auf eine möglichst hohe Beteiligung an den Dreharbeiten des Mitteldeutschen Rundfunks für die Sendung „Mach dich ran“ hofft Waldheims Rathauschef Steffen Ernst (FDP). „Ich lade alle Bürger für Freitag, 3. Februar, ab 18 Uhr in den Ratssaal ein“, sagte er. Es wird das Spiel für das beliebte Format aufgezeichnet. „Es muss wieder getippt werden, wie Moderator Mario D. Richardt einen kleinen Test besteht. Dieser wird vorher nicht verraten“, teilte ein Sprecher des Senders mit. Unter allen, die sich am Spiel des Unterhaltungsprogramms beteiligen, ermittelt Richardt einen Gewinner. Der darf sich die Tagesaufgabe anschauen und muss raten: Hat das „Mach-dich-ran“-Team seine Tagesaufgabe erfüllt oder nicht? „Wenn der Tipp des Gewinners mit der Realität übereinstimmt, gewinnt er 1 000 Euro“, so der Sprecher. Gesendet werde die Aufzeichnung aus Waldheim voraussichtlich am 6. März um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen. (DA/sol)

