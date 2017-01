Handball – Bezirksliga Männer Waldheimer machen Meter Im Kampf um den Titel hat die VfL-Reserve nicht nur zwei Punkte geholt. Vielmehr wurde der Gegner aus der Halle gefegt.

Auch A-Jugend-Spieler Fabian Kotte zeigte für die Waldheimer VfL-Reserve im Spitzenspiel eine tolle Leistung und trug sich zweimal in die Torschützenliste ein. © Lars Halbauer

Die zweite Mannschaft des VfL Waldheim 54 steuert Titelkurs! Denn mit einem 34:25-Sieg im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten HSG Riesa/Oschatz II, einen der Verfolger, sendeten die Schützlinge von Michael Henoch ein klares Signal an die Konkurrenz, vor der man nunmehr vier Punkte Vorsprung hat, wenngleich der HC Glesien noch ein Spiel in Rückstand ist.

Beim VfL waren gegen die Riesa/Oschatzer im Vergleich zur Vorwoche bis auf Danny Ilbig und Benjamin Stelle alle Mann an Bord. Auch der Gast reiste mit voller Kapelle und zahlreichen A-Jugend-Spielern an. Vor allem im ersten Durchgang zeigten die Zschopaustädter dann eine perfekte Leistung. Die Gäste waren völlig chancenlos und konnten den Waldheimern nur in den ersten Minuten Paroli bieten. Aufseiten der Gastgeber spielten alle 14 eingesetzten Akteure an ihrer oberen Leistungsgrenze und sorgten für eine herausragende Leistung. Mit unfassbaren zwölf Treffern Unterschied wurde „Rio“ in die Kabine geschickt. Besonders der Waldheimer Abwehrverbund um die Torleute Nico Nabor und Gunnar Jaroschinski präsentierte sich an diesem Nachmittag als fast unbezwingbares Bollwerk. Im zweiten Abschnitt ließen es die Gastgeber etwas lockerer angehen. Alle Spieler erhielten längere Einsatzzeiten und konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Die zweite Hälfte gestaltete sich recht offen und die HSG konnte noch etwas Ergebniskosmetik betreiben, ohne dass der achte Heimsieg in Gefahr geriet. Ein begeisterter VfL-Trainer Michael Henoch sagte nach der Partie: „Es war ein fehlerfreier, makelloser erster Abschnitt und insgesamt ein bärenstarker Auftritt. Unser Dank gilt Fabian Kotte und Linh Nyugen aus der A-Jugend sowie deren Trainern.“

Der bislang größte Verfolger der Waldheimer, die HSG Neudorf/Döbeln II, wollte nach dem Sieg am vergangenen Wochenende unbedingt nachlegen, musste krankheitsbedingt allerdings auf zahlreiche Stammspieler verzichten. So kamen die Muldenstädter nur sehr zögerlich in die Partie. Die Gäste aus Mölkau ließen sich einfach nicht abschütteln und so war es nicht verwunderlich, dass sich beide Teams zur Halbzeit remis gegenüberstanden. Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich ein ähnliches Geschehen. Keine der beiden Mannschaften schaffte es, sich entscheidend abzusetzen. Doch mit zunehmender Spieldauer schlichen sich Fehler ins HSG-Spiel ein. Auch der Abschluss gestaltete sich nicht mehr so präzise wie noch in Durchgang eins. So konnten die Mölkauer sich nun Tor um Tor absetzen und am Ende einen verdienten 26:22-Sieg einfahren. Über diesen zeigte sich Trainer Helmut Herrmann sehr unzufrieden.

Beim SC DHfK Leipzig II erwischten die Leisniger einen schlechten Start und lagen zu Beginn des Spieles schnell mit 2:7 hinten. Zurückgeworfen wurden die Gäste vor allem durch eine schlechte Chancenverwertung, welche sich durch die komplette erste Halbzeit zog. Mit Hilfe einer sehr guten Abwehrleistung vermochten es die Bergstädter allerdings, sich bis zur Pause auf einen Treffer an den Gegner heranzukämpfen. Im zweiten Durchgang standen beiden Mannschaften und deren Fans nervenaufreibende Minuten bevor. Die Leisniger rauchten auch direkt nach der Halbzeit wieder einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Die Heimmannschaft nutzte ihre Chancen gut und setzte sich erneut mit sechs Toren ab. Doch dann zogen die Leisniger noch einmal an und so bot sich den Zuschauern in den letzten Minuten ein wirkliches Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende fehlten den Gästen allerdings ein paar Minuten auf der Uhr, um das Spiel, das 20:21 verloren ging, zu kippen. (DA/hm/shä/emm)

