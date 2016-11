Waldheimer krönen Olympiasieger Bei der Spaßolympiade der sechsten Klassen standen zahlreiche lustige Disziplinen auf dem Programm. Und in der Sportgeschichte sind die Kinder jetzt auch schlauer.

Die Spaßolympiade war der Abschluss des fächerverbindenden Unterrichts der 6. Klassen. Justin Bastian (von links), Timo Backofen und Josephine Bargende mit Eierpappe, Rollbrett und Teebeutel einige Utensilien der verschiedenen Disziplinen. © André Braun

Disziplinen wie Teebeutel-Weitwurf oder Rollbrett-Slalom, wird man bei Olympischen Spielen vergeblich suchen. Bei der Spaßolympiade der sechsten Klassen in der Oberschule Waldheim haben sie ebenso, wie weitere Disziplinen auf dem Programm gestanden.

Das Sportfest war der Abschluss des fächerverbindenden Unterrichts, der sich mit dem Thema Olympia beschäftigte. „Die Fächer Geschichte, Musik, Geografie, Kunst, Physik und Sport sind in das Thema eingeflossen“, sagt Physik- und Mathematiklehrer Michael Bäuml, der beim Sportfest unter anderem die Stoppuhr bediente.

In der Projektwoche haben sich die Schüler mit verschiedenen Ländern und ihrer Geschichte befasst, die bei Olympia dabei gewesen sind. Im Fach Kunst haben sie Plakate oder Wandzeitungen zu diesen Ländern erstellt. Und in Physik ging es schließlich darum, wie weit ein Ball fliegt oder wie schnell ein Läufer sprintet.

Nach drei Unterrichtstagen ging es am Donnerstag ins Freizeitbad nach Bad Lausick, ehe am Freitag die sportlichen Sieger ermittelt wurden. Bei den Mädchen gewann Luisa Weißig vor Pauline Dietrich und Juliane Heinke. Den Wettbewerb der Jungen entschied Jonas Weber vor Tony Pfeiffer und Axel Werner für sich. Justin Bastian war nicht unter den Platzierten, hatte aber dennoch viel Spaß. „Der Hindernisparcours zum Schluss hat mir gefallen“, so Justin. (DA/fk)

