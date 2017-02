Fußball – Kreisoberliga Waldheimer kassieren Schlappe Im Nachholspiel der Kreisoberliga unterlag der SV Aufbau Waldheim beim SV Chemie Böhlen mit 0:5.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Im Nachholspiel der Kreisoberliga unterlag der SV Aufbau Waldheim beim SV Chemie Böhlen mit 0:5. Aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes in Böhlen wurde die Begegnung in Regis-Breitingen auf Kunstrasen ausgetragen. „Mit der Leistung in der ersten Hälfte bin ich zufrieden. In der zweiten Halbzeit haben wir zu weit weg vom Gegner gestanden, was zu den Toren führte“, sagte Trainer Andreas Kügler.

Schon nach einer Viertelstunde mussten die Gäste zum ersten Mal wechseln. Torhüter Christian Tremmel schied verletzt aus. Für ihn rückte Enrico Beer zwischen die Pfosten. Die Waldheimer setzten auf Angriff, ließen aber zwei, drei gute Chancen ungenutzt. Die Böhlener kamen kurz nach dem Seitenwechsel zum Führungstreffer. Die Gäste stemmten sich gegen die Niederlage, doch letztendlich waren ihre Bemühungen umsonst. Mit drei Treffern innerhalb von zehn Minuten sorgten die Gastgeber für die Entscheidung. In der Schlussminute erhöhten sie sogar noch auf den 5:0-Endstand. (DA/fk)

