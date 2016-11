Waldheimer im Aufwind Der vierte Sieg in Folge beschert VfL-Reserve vorerst Platz drei.

Ein schweres Stück Arbeit hatten die Waldheimer Handballer am 7. Spieltag der Bezirksliga Leipzig zu absolvieren, um den vierten Sieg in Serie perfekt zu machen. Als Lohn für eine gute Leistung steht die „Bande“ von Trainer Michael Henoch aktuell auf dem dritten Tabellenplatz.

Gegen die Gäste aus Leipzig, bei denen mit Morgner und Gierich zwei Ex-Waldheimer aufliefen, musste der VfL über die gesamte Spieldauer hart kämpfen, um die Pluspunkte neun und zehn einzufahren. Beide Mannschaften präsentierten sich auf Augenhöhe und versuchten, sich mit viel Tempo einen Vorteil zu verschaffen. Die Defensivformationen und Torhüter sorgten dafür, dass die Angreifer nur selten jubeln konnten. Erst kurz vor dem Seitenwechsel konnte sich der VfL etwas absetzen. Aber der SC DHfK kämpfte weiter mit viel Einsatz und gab sich noch nicht geschlagen (17:16/40.). Nach einer Auszeit war die kurze Schwächephase beendet, die VfL-Akteure setzten wieder ihre Qualität ein und bauten den Vorsprung aus. Am Ende gab es aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung gegen einen starken Gegner einen lockeren und verdienten Sieg. So freute sich VfL-Trainer Michael Henoch: „Wir haben eine gute Leistung abgeliefert, besonders in der Abwehr. Aber unsere Chancenverwertung war nicht optimal und muss wieder besser werden.“

Beim HSV Mölkau hatte Aufsteiger SV Leisnig 90 anzutreten. Die Gastgeber gingen gleich zu Beginn Spieles in Führung und bauten sich bis zur Pause einen kleinen Vorsprung auf (18:13). Die zweite Runde begann, wie die erste Hälfte endete. Die Haie aus Mölkau hielten weiterhin ihre Führung und ließen den Bergstädtern kaum eine Chance, aufzuholen. Erst gegen Ende der Partie, aber eben zu spät, gelang es zum 28:25-Endstand aufzuschließen.

Nach einem guten Beginn bei der SG LVB Leipzig III fuhren die Spieler der HSG Neudorf/Döbeln II ohne Zählbares nach Hause. Grund war vor allen die schlechte Chancenverwertung, die ein besseres Ergebnis verhinderte. (DA/hm/mm/dwe)

