Tennis Waldheimer holt Titel im Doppel Ludwig Kretschmer scheidet im Einzel früh aus. Dennoch ist er nicht umsonst gefahren.

Ludwig Kretschmer vom 1. TC Waldheim ist Bezirksmeister im Doppel der Altersklasse U 14. Foto: 1. TC Waldheim

Als einziger Tennisspieler aus der Region Döbeln ist Ludwig Kretschmer vom 1. TC Waldheim bei den Bezirksmeisterschaften der Junioren gestartet. Er kehrte mit dem Bezirksmeistertitel im Doppel von den Wettkämpfen zurück. Die vorwiegend Leipziger Spieler der Altersklassen U 12 bis U 18 zeigten spannende Tennispartien, obwohl der Regen den Ablauf etwas durcheinanderbrachte und die Krankmeldung des Turnierleiters für Wartezeiten sorgte.

In der Altersklasse U 14 entschied Ludwig Kretschmer sein erstes Spiel souverän für sich. Am zweiten Tag scheiterte er aber am späteren Finalisten Arthur Raschke vom Leipziger SC 1901. In der Doppelkonkurrenz der U 14 trat Kretschmer gemeinsam mit Filip Stefanovic (Leipziger TC) an. Nach kurzer Einspielphase war die Fehlerquote in der ersten Partie bei beiden Spielern sehr hoch. Jedoch konnten sie sich immer besser aufeinander abstimmen. Filip Stefanovic dominierte durch kraftvolles Spiel und gute Volleys, während der Waldheimer vor allem durch abwechslungsreiche Taktik mit langen Bällen, Stopps und Slice die Gegner in Schach hielt und jeden Ball parierte.

Das Finalspiel gegen Wim Windschall (Leipziger TC)/Fabian Weymar (Leipziger SC) konnten sie mit 6:1, 6:2 deutlich für sich entscheiden. „Ich bin froh, dass meine Leistung für den Pokal und den Bezirksmeistertitel im Doppel gereicht hat“, so Ludwig Kretschmer. (DA/chs)

