Waldheimer holen Ostligameistertitel Die Herren 55 des 1. TCW gehen ersatzgeschwächt ins Spiel. Dennoch gelingt ihnen ein deutlicher Erfolg.

Jiri Mares kann in der Einzelstatistik eine makellose Bilanz aufweisen. Er gewann alle sieben Saisonspiele. Im Doppel stehen sechs Siege und eine Niederlage zu Buche. © André Braun

Noch einen Sieg brauchten die Herren 55 des 1. TC Waldheim zum Ostligatitel. Und der gelang mit einem 6:3 gegen den TC Blau-Weiß Rostock. Nach dem Abstieg aus der höchsten deutschen Spielklasse, der Regionalliga, im vergangenen Jahr schaffte das Team um Mannschaftskapitän Ernst Schneider den direkten Wiederaufstieg. „Großer Mannschaftsgeist und vor allem Doppel- und Nervenstärke bei den vier wichtigen 5:4-Siegen gegen starke Berliner Konkurrenz waren die Grundlage für den Erfolg. Alle Spieler können dann bereits in der Altersklasse Ü 60 antreten und wollen versuchen, die Klasse zu halten“, sagte Ernst Schneider.

Die Vorzeichen für einen Erfolg im letzten Spiel waren nicht ideal, fehlten doch mit Milos Valek und Klaus Pluhm zwei Stammspieler und Punktgaranten im Spiel gegen die Männer von der Ostsee. Die hatten bisher ebenfalls eine starke Saison gespielt, konnten aber bei vier Siegen und zwei Niederlagen nicht mehr in den Titelkampf eingreifen. „Zum Glück traten auch die Rostocker etwas ersatzgeschwächt an, wodurch Chancengleichheit hergestellt war“, so Schneider.

Da alle anderen Waldheimer Teams die Punktspiele schon abgeschlossen hatten, stand die gesamte Anlage zur Verfügung und die Einzel konnten zeitgleich auf allen sechs Plätzen gespielt werden. Für die zahlreichen Zuschauer sehr interessant. Im Spitzeneinzel gab es gutes Tennis zu sehen und bis auf ungewohnt viele Doppelfehler hatte Ernst Schneider seinen Gegner gut im Griff. An Position zwei zeigte Jiri Mares, der in dieser Saison alle Einzel gewonnen hat, auch zum Saisonabschluss seine Top-Form und deklassierte den früheren Olympiasieger im Turmspringen Falk Hoffmann. Hans Richter konnte auch im letzten Match keine Stabilität in sein Spiel bringen und war chancenlos.

Milan Krejza, Ersatz für Milos Valek, zeigte gegen einen starken Gegner, dass er immer noch gut mithalten kann, und nutzte in einem engen Match nervenstark seine Chance. Nach Anlaufproblemen stellte Steffen Groschopp sein Spiel clever um, vermied Fehler, unternahm immer wieder erfolgreiche Netzangriffe und holte unter großem Jubel den wichtigen vierten Einzelpunkt, die Vorentscheidung. Doch damit nicht genug, Wolfgang Kühne machte wenig später den Deckel zur Ostligameisterschaft mit seinem Sieg und dem fünften Punkt zu. Die Doppel litten danach unter dramatischem Konzentrationsverlust des feststehenden Waldheimer Meisterteams. Gegen die ungewohnten Paarungen der Zschopaustädter betrieben die Rostocker Ergebniskosmetik. Lediglich Richter/Krejza steuerten noch einen Siegpunkt bei. Danach wurde nur noch gefeiert. (DA/es/fk)

