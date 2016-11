Waldheimer gleichen Punktekonto aus Der Erfolg gegen Zabeltitz ist eine klare Sache. Eine bittere Pille schluckt der VfL dennoch.

Martin Kater (Mitte) sorgte im Spiel gegen die SG Zabeltitz/Großenhain ebenso wie Erik Riedel immer wieder für Gefahr aus dem Rückraum. © Dietmar Thomas

Die Verbandsligahandballer der Stadt haben sich in der Vergangenheit gegen die SG Zabeltitz/Großenhain schon schwerer getan. Doch diesmal gelang ein deutlicher 35:27-Erfolg. „Für mich war es ein Spiel, wie ich mir es vorstelle. Die Mannschaft hat eine geschlossene Leistung geboten„, sagte VfL-Trainer Steffen Fichte.

Die Waldheimer fanden sofort gut ins Spiel und setzten sich schnell ab. In dieser Phase gelangen viele gute Aktionen aus dem Rückraum. Bis zur Pause warfen die Gastgeber neun Tore Vorsprung heraus. Auch in der zweiten Hälfte hatten die Zschopaustädter mehr vom Spiel. Gegen Ende wurde die Begegnung jedoch etwas härter. Markus Riedel sah nach drei Zeitstrafen die Rote Karte. Fünf Minuten vor Schluss wurde Steve Krasselt mit der Roten Karte bestraft. Da die Schiedsrichter seine Aktion als Tätlichkeit werteten, zeigten sie noch die Blaue Karte, was eine Sperre nach sich zieht. „Es war keine Absicht, sondern eher eine unglückliche Aktion. Ich hoffe, dass die Sperre nicht so hoch ausfällt“, so Steffen Fichte nach dem Spiel. (DA/fk)

VfL Waldheim – SG Zabeltitz/Großenhain 35:27 (19:10)

VfL Waldheim 54: Franz, Zschoche (3), M. Riedel (4), Hauck (2), Hochmuth, Wagner (2), Kater (8), Lohse (1), Mathys (2), Krasselt (3), Reichenbach (1), E. Riedel (8), Schurzmann

Schiedsrichter: Bayer/Töpfer (HV Borna)

Zuschauer: 200

