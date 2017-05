Waldheimer gewinnen Spitzenspiel Die Zschopaustädter beweisen in Berlin Nervenstärke und kämpfen nun um den Titel.

Drei Teams waren vor dem 4. Spieltag in der Ostliga Herren 55 noch ungeschlagen. Zwei davon trafen bei hochsommerlichen Temperaturen in Berlin aufeinander. Beim Berliner-Top-Club hatten die Waldheimer dabei eine klare Strategie: Mindestens drei Einzelpunkte plus zwei Doppel wären das Optimum.

Ein Punkt stand nach dem ersten Durchgang auf dem Konto der Zschopaustädter, beim Stand von 2:1 für den Waldheimer gab der Gegner von Jiri Mares auf. Er war wohl eher aus taktischen Gründen eingesetzt worden, um die nachfolgenden Spieler in bessere Position zu bringen. Hans Richter machte sein bestes Spiel der bisherigen Saison, verlor aber leider in jedem Satz ein eigenes Aufschlagspiel gegen einen Zwei-Meter-Mann, der wiederum auch von seinen Aufschlägen lebte. Klaus Pluhm kam mit seinem clever spielenden Gegenüber überhaupt nicht klar und verlor deutlich.

Im zweiten Durchgang hatte Ernst Schneider im ersten Satz bei 4:5 eine brenzlige Situation zu überstehen, schaffte aber das Break zum 5:5, holte sich den ersten Satz und hatte damit seinen wirklich psychopathischen Gegner zerstört. Der zweite Satz war Formsache. Damit war der 2:2-Ausgleich erzielt. Milos Valek brachte mit fehlerfreiem Spiel die Waldheimer in Führung. Wolfgang Kühne konnte sein Match besonders im zweiten Satz bei eigenen Chancen, nicht umbiegen. Beim „geplanten“ 3:3-Zwischenstand war Taktieren angesagt. Die Waldheimer vertrauten auf die zwei starken Doppel Mares/Schneider und Valek/Pluhm. Letztere spielten diesmal aber an Position zwei und nicht wie in den bisherigen Partien an Nummer drei. Damit hatten die Berliner nicht gerechnet. Die Berliner selbst brachten zwei ausgesprochene Doppelspezialisten zum Einsatz, das war dann auch für die Zschopaustädter überraschend. Mares/Schneider gewannen schnell und deutlich, andersherum erging es Richter/Kühne. Also stand es 4:4. In einem packenden und Dramatik nicht zu überbietenden zweiten Doppel überwanden die Waldheimer Valek/Pluhm ihre vielen Tie-Break-Traumata der letzten Zeit und gewannen unter großem Jubel der Mannschaftskollegen 7:6, 7:6. In Berlin zu gewinnen ist immer schön, bei Blau-Weiß aber ist es ein überragendes Gefühl, so die einstimmige Meinung des Teams.

Nach einer Pause über Pfingsten kommt es dann am 11. Juni ebenfalls in einem Auswärtsspiel gegen den TC Grunewald wohl zum vorweggenommenen Endspiel um den Ostligameister. (DA/es)

