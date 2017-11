Handball – Bezirksliga Männer Waldheimer gewinnen Derby Die Zschopaustädter setzen sich gegen Leisnig durch. Dazu bedarf es aber einer Steigerung.

Lars Friedrich (links) erzielte für die Waldheimer neun Tore. In dieser Szene wird er vom Leisniger Mario Nestler attackiert. © Jörg Schreiber

Die Bezirksligahandballer des VfL Waldheim 54 haben das Lokalderby gegen den SV Leisnig 90 mit 25:21 gewonnen. Nach einem schlechten Saisonstart waren die Gäste zuletzt im Aufwärtstrend und gewannen zuvor drei Partien. Die Waldheimer, die auch schon drei Niederlagen auf dem Konto haben, gingen entsprechend gewarnt in das Spiel. Die Zuschauer sahen eine umkämpfte und äußerst faire Partie.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnten sich die Bergstädter etwas absetzen. Die Gastgeber stellten daraufhin ihre Deckung um und spielten nun etwas offensiver. Diese veränderte Abwehrformation stellte die Leisniger im zweiten Durchgang vor große Probleme. Während der SVL in Halbzeit eins in Angriff und Abwehr besser war, und verdient führte, wendete sich dieses Blatt nun klar zugunsten des amtierenden Bezirksmeisters. Bis zur 48. Spielminute hielten die Gäste dagegen (20:20). Danach schienen die Bergstädter trotz voll besetzter Bank mit ihren Kräften am Ende. Während beim VfL nur ganz wenig gewechselt wurde, erhielten auf der Gegenseite fast alle Akteure längere Einsatzzeiten. Am Ende fuhr die Heimsieben aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt verdient den fünften Saisonsieg ein.

Mit diesem Erfolg sichern sich die Waldheimer einen Platz in der oberen Tabellenhälfte der Bezirksliga. Die Gäste dagegen bleiben durch die Niederlage im breiten Tabellenkeller hängen. (DA/hm)

