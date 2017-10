Handball Waldheimer finden über Abwehrleistung ins Spiel Der VfL holt einen Punkt gegen Rietschen und verlässt den letzten Tabellenplatz.

Steve Krasselt (am Ball) erzielte im Spiel gegen Rietschen vier Tore für die Waldheimer. © Jörg Schreiber

Dieser Punktgewinn ist wichtig für die Moral. Die Verbandsligahandballer des VfL Waldheim 54 erreichten gegen den SSV Stahl Rietschen ein 28:28-Unentschieden. „Ein riesiges Kompliment an die Mannschaft. Auch wenn die Wurfquote noch nicht da ist, wo wir sie haben wollen, hat die Truppe ein starkes Spiel geboten. Das hat auch der Beifall der Zuschauer am Ende des Spiels gezeigt“, sagte Trainer Mario Piasecki.

Die Gastgeber hatten personelle Probleme, die mit Spielern aus der zweiten und dritten Mannschaft kompensiert wurden. „Wir hatten praktisch noch nie in dieser Formation zusammengespielt und mussten erst zueinanderfinden“, so Piasecki. Zumindest in der Abwehr klappte dies vor allem in der zweiten Hälfte gut. Im Angriff ging das Konzept der Waldheimer zunächst nicht wie gewünscht auf. Doch mit viel Kampfgeist und dank guter Paraden der Torhüter konnte der VfL den Rückstand aufholen. „Beide Teams hatten genügend Chancen, um das Ergebnis anders zu gestalten, sodass wir mit dem Punkt zufrieden sind“, so Piasecki.

