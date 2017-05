Handball Waldheimer feiern Saisonabschluss Attraktives Programm: Für Sonnabend hat sich der VfL 54 prominente Gegner in die Stadtsporthalle eingeladen.

Nico Mathys und die Verbandsligahandballer des VfL Waldheim 54 wollen ihren Fans gegen Zweitligaaufsteiger HC Elbflorenz ein tolles Spiel bieten. © Dirk Westphal

Die Wettkampfsaison ist vorbei. Zumindest im Erwachsenenbereich. Jetzt wird gefeiert! Dafür hat sich der Vorstand des VfL Waldheim 54 etwas einfallen lassen und bietet seinen Fans zum Abschluss des Spieljahres 2016/17 in der Werner-Melzer-Stadtsporthalle nochmals drei attraktive und gutklassige Handballkost versprechende Begegnungen.

Die Verbandsligamänner des VfL Waldheim 54 treffen auf den HC Elbflorenz 2006 Dresden. Mit den Elbestädtern reist der neue Meister der 3. Liga Ost und Aufsteiger in die 2. Bundesliga an der Zschopau an. Mit dem Aufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse wird ein jahrzehntelanger Wunsch der Dresdener Handballfans endlich Wirklichkeit, Spitzenhandball in Elbflorenz zu sehen. Im Frühjahr 2006 gegründet, stieg der Verein im Spieljahr 2006/07 in einer Spielgemeinschaft mit dem ESV Dresden in der Sachsenliga in den Punktspielbetrieb ein. Über die Stationen Mitteldeutsche Oberliga und 3. Liga ist nach elf Jahren der Sprung in den Spitzenhandball gelungen. Auf diesem Weg gab es zwischenzeitlich auf wirtschaftlichem Gebiet nicht einfache Zeiten, aber letztendlich wurden alle Probleme gemeistert und in den vergangenen Jahren mit seriöser, akribischer und damit auch erfolgreicher Arbeit das angestrebte Ziel erreicht. In der Hinrunde 2016/17 sah es noch nicht nach dem großen Erfolg aus, aber in der Rückrunde wurde eine grandiose Aufholjagd gestartet. Mit dem knappen 23:22 im mitreisenden Heimspiel gegen den lange an der Tabellenspitze der 3. Liga führenden Ex-Bundesligisten Eintracht Hildesheim wurde dann der Grundstein für die Meisterschaft der Elbflorenzer gelegt. Die Sieben gab die eroberte Tabellenführung nicht mehr aus der Hand. Die Zuschauer können sich auf eine spielerisch sehr gute Mannschaft freuen, die sicher manchen Leckerbissen auf Lager hat. Der Waldheimer Verbandsligist wird versuchen, mit dem ihm zur Verfügung stehenden spielerischen Mitteln so gut wie möglich Paroli zu bieten. Die VfL-Männer haben mit dem fünften Rang in der Verbandsliga Staffel Ost ebenfalls eine sehr gute Saison absolviert.

Die VfL-Frauen spielen gegen den BSV Sachsen Zwickau II. Der BSV hat in der Oberliga im abgelaufenen Spieljahr mit wechselndem Erfolg agiert und mit dem Abschlussplatz elf die eigenen Erwartungen bestimmt nicht erfüllt. Sportlich sind die BSV-Frauen damit eigentlich in die Sachsenliga abgestiegen, sie profitieren aber vom erneuten freiwilligen Rückzug des HSV Marienberg und spielen damit weiter in der Oberliga. Die Ursachen für den unbefriedigenden Tabellenrang sind vielschichtig und der Abstiegskampf der Mannschaft des BSV in der 2. Bundesliga hat sicher auch mit dazu beigetragen. Zwei Klassen höher als die VfL-Frauen spielend, sind die Zwickauerinnen in der Lage, guten Handballsport zu bieten. In wieweit die Zschopaustädterinnen mithalten können, ist abzuwarten, nach ihrem mehr als unglücklichen Abstieg aus der Sachsenliga – Marienberg lässt grüßen – konnte die VfL-Sieben auch bedingt durch personelle Ausfälle von Leistungsträgerinnen ihrer zugeschriebenen Favoritenrolle in der Verbandsliga Staffel Ost nicht in vollem Umfang gerecht werden. Der fünfte Platz in der Abschlusstabelle ist aber auch keine Enttäuschung. Ein Wiedersehen wird es in diesem Spiel übrigens mit Juliane Klimiuk gegen, die ihr Handball-ABC in Waldheim erlernte und mittlerweile beim BSV Sachsen Zwickau sogar Zweitligaluft geschnuppert hat.

Der Meister der Bezirksliga Leipzig der Männer, VfL Waldheim 54 II, hat den SV Rotation Weißenborn als Spielpartner zu Gast. Die Männer aus der Gemeinde hinter Freiberg mit großer Handballtradition sind fester Bestandteil der Chemnitzer Bezirksliga und damit spielklassenmäßig auf Augenhöhe mit der VfL-Reserve. Der SV Rotation kommt als Achter der vergangenen Saison in die Zschopaustadt. Die Gäste stellen eine solide Mannschaft, denn es bestand keine Gefahr des Abstieges in die Bezirksklasse und das sagt schon einiges über die Qualitäten der Weißenborner. Der VfL als souveräner Leipziger Bezirksmeister wird in diesem Vergleich vor den eigenen Fans nochmals seine großartigen Leistungen der vergangenen Wochen eindrucksvoll demonstrieren wollen. (DA/dwe)

