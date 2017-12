Kegeln – 2. Bezirksliga Waldheimer feiern ersten Auswärtssieg Am letzten Spieltag der Hinrunde traten die Waldheimer Kegler bei Olympia Leipzig an.

Symbolbild © SZ/Uwe Soeder

Leipzig. Am letzten Spieltag der Hinrunde traten die Waldheimer Kegler bei Olympia Leipzig an. Auf dieser Anlage haben die Gäste schon die eine oder andere Überraschung zustande gebracht. Von der Tabellensituation war die Ausgangslage klar aufseiten der Gastgeber, standen sich in diesem Duell der Tabellendritte und das Schlusslicht aus Waldheim gegenüber. Unbeeindruckt gingen die Kegler um Joachim Wende zu Werke. Im ersten Durchgang konnten Jörg Feller und Thomas Graf ein Unentschieden nach den Mannschaftspunkten herausholen. Im Mitteldurchgang gelang es Jörg Dietrich und Mirko Rimbach, beide Mannschaftspunkte zu erzielen und den Vorsprung auf respektable 112 Kegel auszubauen. Mit diesem Vorsprung gingen Holger Beck und Joachim Wende auf die Bahn. Auch im Schlussdurchgang konnten die Zschopaustädter einen Mannschaftspunkt erreichen. Damit stand es 4:2, sodass die besseren Gesamtkegel dem SKV einen 6:2-Auswärtssieg bescherte. (DA/kbe)

