Kegeln – 2. Bezirksliga Staffel 2 Waldheimer erringen Derbysieg Nach Heimniederlage ist der Gersdorfer Abstieg praktisch besiegelt. Die Zschopaustädter träumen dagegen von Platz drei.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Waldheim. Am elften Spieltag der Staffel 2 der 2. Bezirksliga war in Leisnig wieder ein Lokalderby angesagt. Die Gersdorfer Kegler empfingen dabei die Mannschaft des SKV 2001 Waldheim. Pikant dabei: Beide Mannschaften trainieren in Leisnig und führen auch die Punktspiele auf der gleichen Anlage durch. Man kennt sich deshalb bestens und vor zahlreichen Fans zeigte sich, wie wichtig eine taktische Aufstellung sein kann.

Die Gastgeber stellten ihre Mannschaft auf und die Zschopaustädter setzten als Gäste ihre Spieler dagegen. Danach war auf dem Protokoll deutlich zu sehen, dass die Waldheimer zu Beginn sichere Mannschafspunkte einfahren und im Schlussdurchgang die Führung verteidigen wollten.

Das Startduell bestritten Max Glaffig gegen Joachim Wende und Michael Czapski gegen Mirko Rimbach. Der Mannschaftskapitän der Zschopaustädter verließ nach der Hälfte der Distanz die Bahn und wurde durch Rene Zorn ersetzt. Jedoch auch er konnte den Punktgewinn von Max Glaffig nicht verhindern.

Auswechslungen auf beiden Seiten

Mit 3:1 Satzpunkten und 26 Kegeln Vorsprung siegte der Gersdorfer. Im anderen Duell gewann der Waldheimer Mirko Rimbach souverän mit 4:0. Auch die Auswechslung auf Gersdorfer Seite reichte nicht zur Ergebniskorrektur. Der Waldheimer Kegler erreichte 56 Kegel mehr als sein Kontrahent.

Im Mitteldurchgang standen sich Klaus Bartling und Sven Ludwig sowie Falko Nissen und Holger Beck gegenüber. Die Gäste gewannen beide Duelle klar mit 4:0 Satzpunkten und brachten ihr Team mit 3:1 Mannschaftspunkten in Front. Auch eine zweite Auswechslung auf Gersdorfer Seite brachte keinen Erfolg. In diesem Durchgang erreichte Holger Beck mit 533 Kegel den Tagesbestwert.

Mit einem Vorsprung von 143 Kegeln für die Zschopaustädter gingen die Schlussstarter beider Teams auf die Bahn. Die Gersdorfer hatten ihre stärksten Spieler in diesen Durchgang aufgestellt. Sebastian Bartling und Joachim Lux sollten gegen Kay Berger und Jörg Dietrich versuchen, den Rückstand wettzumachen. Die ersten drei Bahnen gewannen die Gastgeberspieler auch, jedoch blieben ihnen die Zschopaustädter Spieler auf den Fersen und büßten nur einige Kegel ein.

Spannung bis zur letzten Bahn

Die abschließende Bahn ging dann an die Waldheimer und damit auch ein verdienter Sieg in die Zschopaustadt.

Die Gäste gewannen mit 5:3 Punkten und erzielten beim 2966:2889 auch 77 Kegel mehr als die Gastgeber. In der Tabelle schoben sich die Waldheimer damit auf Platz drei nach vorn. Auf diesem sollten sie auch aus eigener Kraft bleiben können, wenn sie ihre noch ausstehenden Heimspiele gewinnen. Für die Gersdorfer dagegen ist die 2. Bezirksliga wohl Geschichte. Bei fünf Minuspunkten Rückstand auf den SV Fortschritt Oschatz und ausstehenden Auswärtsspielen beim Hohnstädter SV II sowie beim Führungsduo SK 1990 Markranstädt II und Döbelner SC II bedarf es schon eines größeren Kegelwunders, um das Ruder noch in Richtung Klassenerhalt herumzureißen. (DA/kbe/meck/dwe)

SV Gersdorf 1910 – SKV 2001 Waldheim 3:5 (2889:2966)

SV Gersdorf 1910: Glaffig (502), Czapski/Wenzel (431), K. Bartling/Jahr (451), Nissen (483), S. Bartling (514), Lux (508)

SKV 2001 Waldheim: Wende/Zorn (476), Rimbach (487), Ludwig (514), Beck (533), Berger (478), Dietrich (478)

