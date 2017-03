Kegeln Waldheimer erreichen Punkteteilung Für die Bezirksklassekegler des SKV 2001 Waldheim endet die Saison mit einem 4:4-Remis beim KV Eilenburg.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Für die Bezirksklassekegler des SKV 2001 Waldheim endet die Saison mit einem 4:4-Remis beim KV Eilenburg. Mit diesem Ergebnis konnten sich die Zschopaustädter in der Tabelle nicht verbessern und bleiben auf Rang fünf. Die besten Ergebnisse für die Gäste erreichten Thomas Graf (551) und Mirko Rimbach (549). Beide konnten ebenso wie Kay Berger und Joachim Wende ihre direkten Duelle für sich entscheiden, sodass die Waldheimer in dieser Wertung 4:2 führten. Allerdings hatten die Eilenburger, die letztendlich auf dem siebten Tabellenplatz landeten, insgesamt 23 Holz mehr gekegelt und konnten so das Ergebnis noch ausgleichen. (DA/kbe)

