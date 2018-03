Kegeln Waldheimer erklimmen Podestplatz Die Zschopaustädter holen sich Meisterschaftsbronze.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Waldheim. Für die 2. Bezirksliga Staffel 2 stand der letzte Spieltag an. Eigentlich sollte dies auch das letzte Punktspiel für die Waldheimer sein, durch den Bahndefekt in Leisnig vor zwei Wochen müssen die SKV-Kegler jedoch am 17. März noch gegen Fortschritt Oschatz antreten. Diesmal war Olympia Leipzig zu Gast und bereits das Hinspiel hatten Zschopaustädter 5:3 gewonnen.

In ersten Durchgang schenkten sich alle Spieler nicht viel und er endete mit 1:1. Jörg Dietrich erreichte 531 Kegel und hatte keinen einzigen Fehlwurf. Mit 530 Kegel hielt der Gegner von Thomas Graf aber stark dagegen. Der Kegelvorsprung für die Zschopaustädter lag nach diesem Durchgang bei 26. Auch der mittlere Durchgang mit Jens Voigtländer und Sven Ludwig endete mit 1:1 und nur einem Kegel Differenz. Damit betrug der Kegelvorsprung vor dem letzten Durchgang 27 Kegel für die Zschopaustädter.

Im dritten Abschnitt durften die Waldheimer keine Schwäche zeigen, um das Punktspiel zu gewinnen. Nach einer schwächeren ersten Bahn steigerte sich Holger Beck und gewann mit 3:1. Noch spannender gestalteten die Kapitäne ihr Duell. Bei 2:2 Bahnen war der Waldheimer Joachim Wende sechs Kegel besser als sein Kontrahent und sicherte sich damit den Mannschaftspunkt. Unter dem Jubel ihrer Fans gewannen die Waldheimer mit 6:2 Punkten und 2955:2895 Kegeln. Durch diesen Sieg kletterten sie auf den dritten Tabellenplatz, den sie auch im Nachholspiel nicht mehr verlieren können. (DA/kbe)

