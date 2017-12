Waldheimer erfinden sich neu Das Benefizspiel wird zu einem Fußballturnier. Die Zahl der teilnehmenden Vereine steigt.

In diesem Jahr wird nur Fußball gespielt. Beim Benefizturnier sind neben dem SV Aufbau Waldheim und dem VfL Waldheim 54 auch der 1. TC Waldheim sowie der Gewerbeverein Waldheim vertreten. © DA-Archiv/André Braun

Waldheim. Nach fünf Auflagen des Benefizspiels zwischen den Handballern des VfL Waldheim 54 und den Fußballern des SV Aufbau Waldheim gehen die Protagonisten neue Wege. Wurde bisher stets 30 Minuten Handball und 30 Minuten Fußball gespielt, so wird daraus in diesem Jahr ein Hallenfußballturnier. Und mit dem 1. Tennis Club Waldheim sowie dem Gewerbeverein Waldheim sind neue „Mitspieler“ im Boot. Am Freitag um 19 Uhr werden die vier Mannschaften in der Waldheimer Stadtsporthalle den Turniersieger ermitteln und dabei Geld für den guten Zweck einspielen.

Der Erlös kommt dem Verschönerungsverein Waldheim, der damit Projekte zur Verbesserung des Stadtbildes umsetzen will, sowie dem Feuerwehrverein Waldheim zugute. Dieser wird das Geld für die Reparatur eines Motorschadens am historischen Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Richzenhain einsetzen. Aktuell ist ein Betrag von 899,50 Euro im Spendentopf, den der Döbelner Anzeiger und seine Partner bereitgestellt haben.

„Wir hatten uns schon in den vergangenen Jahren überlegt, mehr Beteiligte einzubeziehen“, sagt Thomas Berger, Vorsitzender des VfL Waldheim 54. „Damit wird eine höhere Zahl von Leuten angesprochen, und vielleicht kommen ja auch mehr Zuschauer in die Halle“, so Berger weiter.

„Wenn wir als Vereine für Projekte anderer Vereine Geld sammeln, stärkt das auch den Zusammenhalt untereinander“, fügt Lutz Schmidt, Vereinschef bei SV Aufbau, an.

Beim Turnier spielen die Mannschaften zunächst in zwei Halbfinals gegeneinander. Die Ansetzungen werden unmittelbar vor Turnierbeginn ausgelost. Die Sieger aus diesen beiden Spielen bestreiten das Finale, der Drittplatzierte wird zwischen den Halbfinal-Verlierern per Neunmeterschießen ermittelt.

Roman Petters, der Chef des Gewerbevereins Waldheim, hat keine Bedenken, dass sein Team nicht mithalten könnte. „Auch wenn wir keinen sportlichen Hintergrund haben, werden wir eine schlagkräftige Truppe aufstellen“, kündigt Petters an. Dabei werde man auf Mitglieder des Gewerbevereins zurückgreifen, aber auch Unterstützung von außerhalb holen, so Petters.

Das Benefizspiel zwischen Handballern und Fußballern in Waldheim war 2011 ins Leben gerufen worden. Bei der ersten Auflage kam das eingespielte Geld der Kindertagesstätte Schulbergstrolche zugute. 2012 konnten sich die Nachwuchsabteilungen der beteiligten Vereine – SV Aufbau und VfL 54 – über die Unterstützung freuen. Auch 2013 war das so, nur dass diesmal auch die Tanzperlen des Zschopautals bedacht wurden. Ein Jahr später floss der Erlös in das Projekt Regenwald der Grundschule Waldheim. Nach einer Pause 2015 wurde 2016 das Geld – 2150 Euro waren zusammengekommen – zwischen den fünf Waldheimer Kindertagesstätten aufgeteilt. (DA/vfl)

Freitag, 22. Dezember, 19 Uhr, Stadtsporthalle Waldheim: Benefiz-Fußballturnier mit SV Aufbau Waldheim, VfL Waldheim 54, 1. TC Waldheim, Gewerbeverein Waldheim. Eintrittsspende drei Euro.

zur Startseite