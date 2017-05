Tischtennis Waldheimer drehen Ehrenrunden Der TTC kämpft um den Klassenerhalt in der Tischtennis-Bezirksklasse. Nach Runde eins bleibt die Hoffnung.

Einmal gewonnen, einmal knapp verloren: Das war das Ergebnis in der ersten Relegationsrunde für die Paarung Tobias Busch/Robert Stemberg. © Jörg Schreiber

Für den TTC Waldheim ist die Saison immer noch nicht vorbei. Während die anderen Mannschaften sich schon Ende April in die wohlverdiente Sommerpause verabschieden durften, dreht das Sextett um Kapitän Kai Peschke eine Ehrenrunde nach der anderen.

Am vergangenen Sonntag reichte es im ersten Anlauf noch nicht zum finalen Klassenerhalt. Doch zumindest gelang den Zschopaustädtern der Einzug in Runde zwei der Bezirksklasse-Relegation. Dazu war es notwendig gewesen, die TTF Riesa aus dem Feld zu schlagen. Und das gelang mit einem klaren 9:4 recht überzeugend. Allerdings war anschließend die SG Oelsa eine halbe Nummer zu groß für die Waldheimer, denen erst vor fast genau zwölf Monaten nach langer Bezirksklasse-Abstinenz der Wiederaufstieg gelang. Somit landete der Neuling des Vorjahres auf Rang zwei. Nur für die anderen beiden Mannschaften ist schon alles klar: Oelsa hat sein Klassenziel mit zwei Siegen bereits erreicht, während Riesa sich mit zwei Niederlagen aus dem Aufstiegskampf verabschieden musste.

Dass die Waldheimer am Ende nicht ganz oben standen und damit auch nicht den direkten Weg in Richtung Bezirksklasse beschreiten können, hatte seine Ursache in der knappen 6:9-Niederlage gegen die SG Oelsa. Der Tabellenneunte der Bezirksklasse Staffel 1 schnappte den TTC-Herren ganz knapp Platz eins vor der Nase weg. Und das auch nur, weil die Waldheimer in der Endabrechnung aller Fünf-Satz-Spiele den Gästen klar den Vortritt lassen mussten. Denn von den insgesamt fünf Partien ging nur eine an den TTC. Und diese sicherte beim Stand von 3:7 Robert Stemberg für seine Mannschaft. Zuvor mussten sich allerdings die Doppel Tobias Busch/Robert Stemberg und Klaus Peschke/Christian Hellmuth sowie im Einzel Kai Peschke mit diesem Ergebnis geschlagen geben.

Besonders hart traf es aber Klaus Peschke. Im letzten Einzel besaß er die Möglichkeit, seine Mannschaft nach einem 2:0-Vorsprung in das Abschlussdoppel zu führen. Doch am Ende verlor er diese Partie mit 2:3. Erfolgreicher war der Waldheimer bei seinem ersten Auftritt, den er glatt mit 3:0 gewinnen konnte. Neben ihm und Robert Stemberg waren aber auch noch Tobias Busch, Kai Peschke und Holm Tobias sowie das Auftaktdoppel Kai Peschke/Holm Tobias erfolgreich gewesen.

Ein klarer Sieg gelang dem TTC Waldheim gegen Riesa. In dieser Partie gaben die Zschopaustädter die einmal erkämpfte Führung über die gesamte Begegnung hinweg nicht mehr aus der Hand und gewannen mit 9:4.

TTC Waldheim – TTF Riesa 9:4

TTC Waldheim – SG Oelsa 6:9

TTC Waldheim: Kai Peschke, Stemberg, Busch, Hellmuth, Tobias, Klaus Peschke

