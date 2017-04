Waldheimer bleiben hungrig 35:32: Der feststehende Bezirksmeister lässt auch gegen den Vize nichts anbrennen.

Im letzten Heimspiel der Saison empfing der bereits seit einer Woche feststehende Bezirksmeister VfL Waldheim 54 II seinen direkten Verfolger HV Glesien. Die Gastgeber erwischten eine tolle Anfangsphase und führten nach einer Viertelstunde 11:4. Dieser Vorsprung pegelte sich bis zum Seitenwechsel ein, wobei sich der HVG nun auch im Angriff steigerte und einige Treffer bejubeln konnte.

Im zweiten Abschnitt stellen beide Mannschaften die Abwehrarbeit mehr oder weniger ein und trafen jeweils fast nach Belieben in den Kasten des Gegners. Am Ende stand ein 35:32- auf der Anzeigetafel. Damit blieben die Waldheimer in dieser Spielzeit zu Hause komplett ungeschlagen. Nun gilt der Blick dem Pokalendspiel in vier Wochen. VfL-Trainer Michael Henoch: „Wir hoffen, dass sich noch einige Fans entscheiden, uns nach Zwenkau zu begleiten, um uns lautstark zu unterstützen!“

Die Handballer der HSG Neudorf/Döbeln II mussten bei MoGoNo antreten. Trotz vieler Absagen und Verletzungen wollte man das letzte Auswärtsspiel für sich entscheiden. Doch die Döbelner erwischten einen schlechten Start und so zogen die Leipziger Tor um Tor davon. Bis auf zwischenzeitlich sechs Treffer beim Stand von 8:2. In dieser Phase des Spiels sah zudem André Richter Rot. Aber die HSG gab nicht auf, fand über den Kampf ins Spiel und konnte bis zum Pausenpfiff sensationell zum 9:9 ausgleichen.

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Bis zum 13:13 konnte keine der beiden Mannschaften die entscheidenden Akzente setzen. Doch nun schlichen sich wieder zu viele Fehler ins Spiel der Neudorfer ein und erneut konnten sich die Leipziger deutlich auf sechs Tore zum 19:13 absetzen. Doch auch diesmal steckten die Herrmann-Schützlinge den Kopf nicht in den Sand, sondern kämpften sich abermals heran und hatten beim 22:21 den Ausgleich auf der Hand. Am Ende musste man sich trotz großen Kampfes mit 23:21 geschlagen geben.

Gleich zwei Spiele hatten die Handballer des SV Leisnig 90 am Wochenende zu bestreiten. Das erste davon auswärts bei der HSG Rio II. Schon mit Beginn der ersten Halbzeit konnten sich die Gäste schnell von ihren Kontrahenten absetzen. Zur Pause führten sie dann 18:13. So leicht wie in den ersten 30 Minuten machte es die Heimmannschaft den Bergstädtern nach Wiederanpfiff nicht mehr. Es ging Schlag auf Schlag und beim 28:29 war Rio II wieder dran. Doch mit einem Unentschieden wollte sich keiner der Bergstädter zufrieden geben und so gaben sie alles, um das Spiel deutlich für sich zu entscheiden. Mario Nestler war es, der für seine Mannschaft das entscheidende Tor warf und den 30:28-Sieg sicherstellte.

Am Sonntag begrüßte der SV Leisnig 90 den Leipziger SV Südwest. Das Spiel gestaltete sich fast haargleich wie die Partie einen Tag vorher. Wieder konnten sich die Bergstädter eine Führung aufbauen. Durch die gute Teamleistung, welche den SV Leisnig 90 erneut auszeichnete, ging es mit sechs Toren Vorsprung in die Pause (15:9). Nach der Pause bot sich den Zuschauern ein ähnliches Spektakel wie am Abend zuvor. Wieder holten die Gegner den zuvor erarbeiteten Vorsprung urplötzlich auf. Die Gäste kamen zehn Minuten vor Abpfiff auf ein Tor Differenz an die Gastgeber heran. „Schon wieder so eine knappe Kiste“, dachten sich wahrscheinlich alle, welche beide Partien des Wochenendes verfolgten. Doch die Leisniger Spieler wollten ihren Fans keine zwei identischen Spiele präsentieren. So gaben sie noch einmal alles und konnten kurz darauf den zweiten Sieg feiern. 27:22 endete das Spektakel und damit zwei erfolgreiche Spieltage für den SV Leisnig 90. (DA/hm/shä/emm/dwe)

Ergebnisse:

VfL Waldheim 54 II - HV Glesien 35:32 (18:12)

MoGoNo Leipzig - HSG Neudorf Döbeln II 23:21 (9:9)

HSG Rio II - SV Leisnig 90 28:30 (13:18)

SV Leisnig 90 - LSV Südwest 27:22 (15:9)

zur Startseite