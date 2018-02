Handball – Leipzig-Pokal Herren Waldheimer bejubeln Halbfinaleinzug Eine fast minimal besetzte VfL-Reserve bezwingt favorisierte Nordsachsen mit doppeltem Angriff-Abwehr-Wechsel.

Acht Treffer, davon vier Siebenmeter, steuerte Routinier Lars Friedrich zum Weiterkommen seiner Mannschaft ins Halbfinale des Leipzig-Pokals bei. © Dietmar Thomas

Waldheim. Eigentlich ist es kein guter Zeitpunkt für ein Pflichtspiel gewesen. Mitten in den Winterferien stand für die Verbandsliga-Reserve des VfL Waldheim 54 das Viertelfinale des Leipzig Pokals im Spielplan. Darin waren die Zschopaustädter, aufgrund der Ergebnisse in den Bezirksligaspielen des Jahres 2018 klarer Außenseiter.

Während der Gastgeber und derzeitige Tabellendritte HV Glesien vier von fünf Partien siegreich gestalten konnte, gingen für die Zschopaustädter, derzeit auf Tabellenplatz neun rangierend, bisher alle Begegnungen des Jahres 2018 knapp verloren. Kein gutes Omen, zumal die Mittelsachsen nur auf einen schmalen Kader zurückgreifen konnten. Dennoch wurden in einem doppelten Angriff-Abwehr-Wechsel sofort alle verfügbaren Akteure eingesetzt.

VfL bleibt in Schlagdistanz

Die Gastgeber führten in dem ersten Abschnitt meist knapp, doch die Waldheimer blieben stets in Schlagdistanz. Durch zwei Überzahlsituationen am Ende der Halbzeit gelang es dem VfL sogar, die Partie zur Pause auszugleichen.

Nachdem die Glesiener am Anfang des zweiten Abschnittes wieder in Führung gehen konnten, folgte die beste Phase der Gäste. Mit einer deutlichen Steigerung im Defensivspiel zogen sie den Glesienern den Nerv. Den Nordsachsen gelangen zwischen der 33. und 53. Spielminute nur magere drei Treffer. Dies nutzte der vorjährige Pokalfinalist aus, um aus einem 16:17-Rückstand eine 25:20-Führung zu machen. Damit war die Partie praktisch entschieden. In den letzten, vor allem von den sichtlich nervösen Gastgebern hitzig geführten Minuten, kamen die Randleipziger zwar nochmals heran, doch die Spielzeit reichte nicht mehr aus, um das überraschende Pokalaus gegen die Zschopaustädter zu verhindern. VfL-Spieler Sven Krause: „In den letzten Sekunden und nach dem Schlusssignal ließen sich leider drei, vier Akteure der Heimmannschaft zu beleidigenden und unüberhörbaren Worten vor allem gegenüber den Schiedsrichtern hinreißen. Aber diese wurden wohl von den Unparteiischen nicht wahrgenommen und entsprechend nicht bestraft, beziehungsweise auf dem Spielprotokoll vermerkt.“

Schnelles Wiedersehen

Bereits am Sonnabend stehen sich beide Mannschaften an gleicher Stelle wieder gegenüber. Dann geht es allerdings um Punkte. Ein Sieg wäre dann für den VfL Waldheim 54 II aufgrund der Tabellensituation deutlich wichtiger, aber dieses Vorhaben wird aufgrund der Personalsituation erneut schwierig. Ein glücklicher Trainer Berger sagte: „Dies war ein sehr wichtiger Erfolg und Lohn für die Moral beziehungsweise das Selbstvertrauen der Truppe. Allerdings wäre uns ein Sieg im Punktspielbetrieb deutlich lieber gewesen!“ (DA/hm)

HV 1929 Glesien - VfL Waldheim 54 II 24:26 (15:15)

zur Startseite