Handball – Kreisliga Männer Waldheimer bejubeln Derbysieg Ein ersatzgeschwächtes VfL-Team gewinnt bei der HSG Muldental und übernimmt die Spitze.

Muldentals Routinier Uwe Meyer versucht sich gegen den Waldheimer Max Hölzel durchzusetzen. © André Braun

Waldheim. Das Lokalderby HSG Muldental gegen den VfL Waldheim 54 III begann nach dem Geschmack der Einheimischen, die in den ersten zehn Minuten in Führung lagen. Danach allerdings fanden sich die mit einer Rumpfmannschaft antretenden Gäste immer besser zurecht, übernahmen das Zepter auf der Platte und drehten die Partie.

Ab diesem Zeitpunkt gelang es den Roßweinern immer weniger, die gut stehende VfL-Abwehr aus den Angeln zu heben.

Vorentscheidender Zwischenspurt

Folgerichtig gingen die Gäste mit sieben Treffern Vorsprung in die Pause. Auch die ersten zehn Minuten nach Wiederbeginn gehörten, wie schon in der ersten Halbzeit, den Gastgebern, die den Rückstand bis auf vier Tore verkürzen konnten. Doch die Waldheimer besannen sich in der verbleibenden Zeit auf eigene Stärken und ließen die Muldentaler bis zum Schlusspfiff nicht mehr aufschließen. (DA/dwe/mtp)

HSG Muldental – VfL Waldheim 54 19:22 (6:13)

HSG Muldental: Hackenberg, Meyer, Lormis, Luckmann, Müller, Hempel, Schmidt, Trommer, Funke, Jurisch

VfL Waldheim 54: Teubel, Hölzel, Schlesier, Hebenstreit, Dux, Wachsmuth, Kirchner, Einbock, Poch.

