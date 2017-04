Waldheimer Asylbewerber sind beliebt und gehasst Auf eine Unterkunft wurde ein Brandanschlag verübt. An anderer Stelle helfen die Flüchtlinge und machen damit Kinder glücklich.

Lia Lekiashvili (von links) hat einen Vorhang fürs Kasperle-Theater der Kita Wasserplanscher genäht. Gvantsa und Ajla besuchen die Einrichtung. Die Idee zum Nähstübchen in der Asyl-Begegnungsstätte an der Bahnhofstraße 84 hatte Laura Gutschow. © Dietmar Thomas

Wie nah Freud und Leid, Liebe und Hass beieinander liegen, hat sich diese Woche in Waldheim gezeigt: Auf eine von Asylbewerbern bewohnte Wohnung ist am Dienstagabend ein Brandanschlag verübt worden. Das bestätigte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) am Freitagmittag auf DA-Anfrage. Seine Informationen habe er von der Heimleiterin. Unbekannte hatten in einer Wohnung im Erdgeschoss an der Hauptstraße 1 eine Gardine angezündet, berichtete er. Eine Frau mit zwei Kindern sei zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem Zimmer gewesen. Zu Schaden gekommen seien die Drei aber nicht.

Am Freitagmittag hat sich die Polizei nochmals vor Ort umgesehen und das Gespräch mit der Heimleitung gesucht. „Der Betreiber der Einrichtung hat Anzeige erstattet“, erklärte Landkreissprecherin Cornelia Kluge. Der Landkreis Mittelsachsen koordiniert die Unterbringung und ist Ansprechpartner bei derartigen Vorfällen.

Das Operative Abwehrzentrum (OAZ) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Sprecherin Kathleen Doetsch teilte am Freitag mit: „Drei unbekannte männliche Personen liefen gegen 22.30 Uhr auf der Hauptstraße in Höhe des Lidl-Marktes stadteinwärts. In der dezentralen Asylunterkunft versuchten sie, durch ein offen stehendes Fenster im Erdgeschoss eine Gardine mittels eines unbekannten Gegenstands in Brand zu setzen.“ Zeitgleich war ein dunkler Pkw Kombi unbekannten Typs auf der Hauptstraße unterwegs. In Tatortnähe bremste er kurz ab und fuhr langsam an den Tätern vorbei. „Daraufhin flüchteten die drei männlichen Personen zunächst, kamen jedoch nach einigen Minuten zurück und versuchen erneut, die Gardine anzuzünden“, so Doetsch.

Flüchtlinge bauen Vorurteile ab

Zurzeit sind in den Mehrfamilienhäusern an der Waldheimer Hauptstraße etwa 65 Frauen, Männer und Kinder untergebracht. Das sagte Bürgermeister Steffen Ernst. Bislang war Waldheim so etwas wie ein Paradebeispiel für das friedliche Zusammenleben von Einheimischen und Flüchtlingen. Mit dem Eckhaus an der Bahnhofstraße 84 gibt es ein Begegnungszentrum, in dem gemeinsam gelacht, gespielt und vor allen Dingen Deutsch gelernt wird. Zum Tag der offenen Tür hatten sich am Mittwoch zahlreiche Interessierte eingefunden. Mit dabei: Monika Hochmuth. Sie wohnt selbst in einem der bunten Häuser an der Hauptstraße. „Ich bin jeden Tag mit den Asylbewerbern in Kontakt, spiele mit ihnen Karten, unterhalte mich mit ihnen.“ Sybille Brandtner packt hier und da mit an, betreut die Kinder. „Wenn ich einkaufen gehe, winken mir die Leute oder helfen beim Tragen. Sie sind immer freundlich“, sagt Sybille Brandtner. Ihre Begleitung will ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen, gibt aber zu, bisher kaum Kontakt zu den Ausländern gehabt zu haben. Sie hatte den Tag der offenen Tür genutzt, um dies zu ändern und sich ein Bild von ihnen zu machen. Das sei positiv, sagte sie.

Monika und Hans Kühne kümmern sich ums Zentrum. Dabei bekommen sie tatkräftige Unterstützung von Lia Lekiashvili. Die Georgierin absolviert seit August ihren Bundesfreiwilligendienst. In der Einrichtung engagiert sie sich unter anderem im Nähstübchen. Dieses Projekt hatte Laura Gutschow initiiert. Dank Lia Lekiashvili hat die Kita Wasserplanscher endlich einen Vorhang fürs Kasperle-Theater. „Ich habe alles ausgemessen und dann genäht“, sagt die junge Mutter. Sie hat die Bett- und Tischwäsche der Kita ausgebessert sowie Puppen- und Faschingskleider repariert. Am Mittwoch führte sie Interessierte durch die Räume und beeindruckte mit ihren Sprachkenntnissen. Die 29-Jährige lebt seit zwei Jahren in Deutschland.

Zeugenaufruf: Die Polizei sucht den Fahrer eines dunklen Kombi und Zeugen, die Hinweise geben können, wer mit der Tat in Verbindung steht. Telefon: 0371 387495808

