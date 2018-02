Waldheim zahlt Fördergeld zurück Nicht alle Haltestellen sind behindertengerecht. Die Stadt will dem Rechnung tragen, notfalls ohne Hilfe.

Die Haltestelle Hainichener Straße ist barrierefrei. Doch noch fehlen ein paar Haltestellen in Waldheim. © Dietmar Thomas

Waldheim. Die Stadt zahlt Fördergelder in Höhe von 13 400 Euro für die Errichtung von sechs Fahrgastunterständen im Stadtgebiet Waldheim zurück. Dies beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Damit kommt die Stadt einer Forderung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) nach.

Das Fördergeld war schon abgerufen und muss nun zurückgezahlt werden. Der Grund ist, dass die Stadt die verbleibenden drei Häuschen ohne Beteiligung des Lasuv bauen will, da „uns die barrierefreien Auflagen des Lasuv zu hoch sind“, so Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Ursprünglich waren sechs neue Bushäuschen geplant, davon sind drei schon errichtet. In Heiligenborn, an der Hainichener Straße und der Härtelstraße stehen sie bereits seit vergangenem Jahr. Die drei anderen Bushäuschen sollten an der Massaneier Straße auf der Höhe der AOK, der Mittweidaer Straße sowie in Massenei gebaut werden. „Die Planung der verbleibenden drei Fahrgastunterstände werden wir noch einmal in den Technischen Ausschuss zurückgeben“, so Michael Wittig, Fachbereichsleiter für Ordnung und Bauverwaltung.

Die drei schon gebauten Haltestellen kamen schon weitgehend ohne Fördermittel aus. So wurde der Unterstand am Ärztehaus mit Mitteln aus dem Haushalt finanziert, ebenso die Haltestelle Hainichener Straße. „Dort wurde ebenfalls geprüft, ob das Lasuv nicht auch den Tiefbau unterstützt. Dies scheiterte jedoch an drei Zentimeter Bodenabschlag. Heiligenborn wurde gar nicht gefördert“, so Bauamtsleiter Michael Wittig. „Dass das Häuschen in Heiligenborn nicht gefördert wird, kommt nicht überraschend. Immerhin ist der Weg dahin ja überhaupt nicht für Rollstuhlfahrer geeignet“, so Stadtrat Dieter Hentschel (Die Linke).

Wittig ergänzte: „Auch wenn wir das Fördergeld zurückzahlen müssen, die Maßnahmen werden wir auf jeden Fall umsetzen. Nur eben nicht so, wie ursprünglich geplant. Wir haben viel gelernt in der letzten Zeit. Wir brauchen da eine ganz andere Herangehensweise, was Planung und Beantragung der Fördermittel angeht.“ Dabei waren schon im Vorfeld Vertreter der Stadt und des Lasuv die sechs Haltestellen abgegangen. „Wir haben dann unser Konzept geändert, uns alle Stellen angeschaut und sind die unter anderem zusammen mit Vertretern von Regiobus abgefahren“, so Wittig. „Wir haben sogar die Behindertenvertretung vom Lasuv mit ins Boot geholt.“

Sechs Standorte blieben so übrig, die dann in den Technischen Ausschuss kamen und dort beschlossen wurden. Danach stellte die Stadtverwaltung die Anträge auf das Fördergeld.

Im Stadtrat waren sich alle einig, wie wichtig Mobilität gerade für Menschen mit Behinderung, Senioren und Familien mit Kinderwagen sind. So war Dieter Hentschel beruhigt, dass die restlichen drei Unterstände gebaut werden. „Ich kann die Auflagen des Lasuv nicht immer nachvollziehen, aber sie werden dort ihre Gründe haben. Ich bin die restlichen drei Haltestellen abgegangen und bin mir sicher, dass die gebaut werden können. Zur Not auch ohne Hilfe.“ Dabei drängt die Zeit, denn zurückgezahlt werden musste das Geld noch im Februar. „Eigentlich haben wir mit dem Bescheid schon im Januar gerechnet“, so Wittig. „Erhalten haben wir ihn leider erst im Februar.“

zur Startseite