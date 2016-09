Waldheim sagt nur zögerlich Ja zu Gersdorf Begeisterung sieht anders aus: Mit nur einer Stimme Mehrheit entscheidet der Rat für den Beitritt der Alt-Gemeinde in den Abwasserzweckverband.

Für die sieben Waldheimer Stadträte, die sich gegen die Aufnahme Gersdorfs in den Abwasserzweckverband „Untere Zschopau“ aussprachen, schien es ein Beschluss ins Blaue zu sein. Dieser sollte gefasst werden, um den Vertretern in der Verbandsversammlung – das sind neben Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) die Räte Gaby Zemmrich (SPD) und Andre Langner (FDP) – grünes Licht für eine Zustimmung zum Antrag der Stadt Hartha zu geben. Die will mit dem Gebiet der Alt-Gemeinde Gersdorf vom AZV Leisnig in den AZV „Untere Zschopau“, in dem sie bereits Mitglied ist, wechseln. Vorab war eine Fusion beider Zweckverbände gescheitert.

Außer Waldheim und Hartha ist Döbeln Mitglied im AZV „Untere Zschopau“. Die Vertreter aller Mitglieder müssen dem Beitritt Gersdorfs mit einer Dreiviertel-Mehrheit zustimmen. Zumindest in Waldheim ist die Skepsis groß. Denn was Gersdorf als „Mitgift“ mitbringt, scheint bislang nur vage festzustehen.

Dieter Hentschel (Linke) fragte nach nötigen Investitionen. Daraufhin erklärte Ina Wagner, Geschäftsführerin des AZV „Untere Zschopau“, dass im Gebiet Gersdorf noch drei Gruppenkläranlagen gebaut werden müssten. Genaue Kosten dafür stehen noch nicht fest. Auf etwa 300 000 bis 400 000 Euro belaufen sich die für den Bau einer Kläranlage für Schönerstädt/Seifersdorf, für welche die Planung schon fortgeschritten sei. „Erfahrungsgemäß übersteigen aber die Ausschreibungsergebnisse die Kostenschätzungen um einiges“, sagte sie. Zwei Kläranlagen müssten in Gersdorf noch gebaut werden. Dafür habe der Leisniger Verband lediglich Vorplanungen. „In dem langgezogenen Dorf ist mit Kosten von einer Million Euro zu rechnen“, so Ina Wagner. Die Geschäftsführerin erklärte außerdem, dass ihr Verband Personal aufstocken müsse, wenn Gersdorf beitrete. Hilfe aus Leisnig gebe es keine, wenn der Verband „Untere Zschopau“ 1281 Einwohner mehr betreue. „Wir müssen eine Stelle ausschreiben“, erklärte sie. Derzeit hat der Verband 9,7 Vollzeitstellen.

Zurzeit gibt es obendrein unterschiedliche Gebühren. Während der Waldheimer Verband auch Regenwasser berechnet, erfolgt dies beim Leisniger Verband nicht. Bei einem Beitritt Gersdorf müssten die Gersdorfer nach einer „Schonfrist“ von zwölf Monaten auch die Gebühren des Waldheimer Verbands zahlen. Ob neu kalkuliert werden müsse, sei unklar, da eine Einsicht in die Leisniger Unterlagen der Verbandsversammlung „Untere Zschopau“ noch nicht möglich sei, erklärte Gaby Zemmrich. Und versicherte zugleich wie auch Andre Langner, vor einer Zustimmung alles genau prüfen zu wollen. Langner warb außerdem um Zustimmung, um das Zusammenrücken im Städtebund Sachsenkreuz, zu dem Waldheim, Leisnig und Hartha gehören, nicht zu gefährden.

Warum Gersdorf zum Jahresende den Verband wechseln will, fragte Dieter Hentschel. „Aus meiner Sicht gibt es dafür keinen Grund und keine Eile. Der Leisniger Verband wird von der Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH gut geführt“, so Geschäftsführerin Ina Wagner. „Ich hätte mit dem Wechsel gewartet, denn unter anderem wird eine Eröffnungsbilanz nötig, die auch wieder Geld kostet.“

Die Stadt Hartha hatte mit einem Schreiben erst am 8. August den Antrag auf Aufnahme in den AZV „Untere Zschopau“ zum 1. Januar 2017 gestellt.

