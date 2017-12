Waldheim probt für den Ernstfall Im Januar wird das Alarmsystem für Hochwassergefahr auch mit Lautsprecherdurchsagen getestet. Es hat sich 2017 bereits bewährt.

Waldheim. Am 23. Januar 2018 werden um 17 Uhr in Waldheim die Sirenen heulen. „Wir proben unser Hochwasseralarmsystem“, kündigte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) an. Vor drei Jahren war das Alarmierungssystem angeschafft worden. Seit Mai ist es programmiert, getestet und einsatzbereit. Grundlage ist eine Datenbank, in der Namen, Adressen und Telefonnummern von Hauseigentümern und Gewerbetreibenden der Anliegerstraßen an der Zschopau erfasst sind. Als hochwassergefährdet gelten Niederstadt, Niedermarkt, Döbelner Straße, An der Schlossmauer, Obermarkt, Schloßstraße, Kriebsteiner Straße, Klostergasse, An der Zschopau, Kornhaus-, Mittweidaer- sowie Teile der Bahnhofstraße.

„Es erfolgt eine Probealarmierung an alle bei der Stadt Waldheim hinterlegten Telefonnummern“, so Ernst. Zudem werde er eine Lautsprecherdurchsage durchgeben. Diese erfolge über die Sirenenanlage des Rathauses.

Das System, das die Warnung der Bevölkerung, gefährdeter Betriebe, Handel, Gewerbe, kommunaler und öffentlicher Einrichtungen rechtzeitig ermöglichen soll, hat sich bereits bewährt. Anfang des Jahres war in der Niederstadt der Ernstfall eingetreten. Der Messpegel der Zschopau in Kriebstein hatte die Warnstufe 1 erreicht. Deshalb bekamen die Bewohner in der Niederstadt Bescheid. Bis in die Warnstufe 3 hinein bleibe dann für die Information der übrigen Waldheimer Zeit. Mehr als 300 Telefonnummern seien bereits hinterlegt.

